撞車360度翻轉！女路人遭夾擊毫髮無傷　奇蹟畫面曝光

▲巴西發生一場驚險車禍，女子走在路上險些被後方失控車輛高速撞上。（翻攝X@elorwelliano）

圖文／鏡週刊

驚險瞬間！巴西一名女子上個月22日在街頭行走時，遭遇驚險瞬間，一輛失控的車輛從後方高速駛來，猛烈撞擊路邊停放的轎車。撞擊力道之大，導致失控車輛騰空翻轉360度後才停下。而該名女子當時正巧位於兩車之間，令人難以置信的是，她竟然毫髮無傷，幸運地逃過一劫。

巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）2月22日發生一起驚險車禍，一輛飛速行駛的皮卡車高速撞擊路邊停放車輛，當下一名女子恰巧路過身陷兩車之間，竟奇蹟般生還，絲毫沒有受傷。

▲一輛皮卡失控翻覆，一名女路人被夾擊在兩車之間，居然毫髮無傷。（翻攝X@elorwelliano）

這場驚心動魄的車禍被路邊監視器畫面拍下，遭撞的汽車失控滑向路邊店家，差點波及另一名路過的行人，而幸運的女路人事後則驚魂未定退到一旁人行道上，最後在警方到場前已先匆匆離開。

附近店家的員工艾瑞卡（Erica Figueiredo）被一聲巨響嚇得跑出來，她形容那名女路人顯然受到了極大的驚嚇，「幾乎嚇到說不出話來」。根據警方透露，肇事駕駛並無大礙，供稱當時因遇緊急狀況，未留意到女路人及周遭行車動態才造成意外。肇事駕駛對於險些釀成大禍，深感驚恐，但仍保持冷靜，留在現場接受警方調查。

En Brasil, una mujer salva de morir de milagro en brutal accidente.???? pic.twitter.com/f9xBmVPJXm — ????EL ORWELLIANO???? (@elorwelliano) February 26, 2025



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