不是富二代！　麥當勞涉性侵前主管背景很單純

圖文／鏡週刊

就在檢方如火如荼調查之際，去年底突然有網友在社群發文，指涉案李嫌是富二代，家中集團旗下事業，包攬電機業、大飯店、高爾夫球場等，甚至還稱李嫌曾對家屬嗆聲：「我富二代，你告不贏！」有網友更猜測：「難不成是麥當勞背後的仰德集團？」「和麥當勞現任董事長李昌霖同姓」等語，讓整起風暴持續在社群延燒擴大。

不過，本刊調查，涉案的李嫌在麥當勞工作超過13年，一名熟悉他的讀者向本刊表示，李的家庭背景單純，家境小康，是北部某技術學院肄業，2011年先在新北市某家麥當勞打工當服務員，賺生活費，多年後才到台北市麥當勞上班，他的個性嚴肅，話也不多，不論衣著打扮或言行舉止，都無富二代模樣，他去年收到傳票要求到案說明時，還一頭霧水，曾稱不知為何挨告。

▲麥當勞男主管（圖）遭控在店內性侵女工讀生，檢方密訊他追查真相。（翻攝畫面）

至於李嫌為何會被網友點名是麥當勞大股東的富二代，原來，麥當勞在2017年6月轉為授權發展商，仰德集團第三代李昌霖以個人資金及名義投資台灣麥當勞，但是商場人士都知道，李昌霖並沒有兒子，「李嫌與仰德集團沒有關係，唯一讓網友聯想的，就是同姓而已。」

為了釐清小茹遭性侵真相，與回應外界關心，小茹媽媽曾在Threads上公開女兒在手機裡留下的遺書，字裡行間未見小茹提到遭性侵過程，只見小茹輕生前還向家人道歉，希望家人別怪罪任何人，「要怪就怪我吧，是我不爭氣、不夠自信，是我得了XX病什麼也不說，是我造成了大家的麻煩，也是時候該結束了，這一場鬧劇，這一場人生已經絕望了。」令人看了相當不捨。

麥當勞繼去年12月27日在官方網站正式發布聲明，向被害人及其家屬致歉，同時對辜負社會大眾的期待道歉；並於本月中首度對此案公布三大作為，包括加強監督機制、增加監視器涵蓋率與強化性平教育，透過員工手機APP強化申訴管道，期盼徹底落實對員工的身心照顧。至於該起性侵案疑雲，有待檢方盡速偵結，才能讓真相水落石出。

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