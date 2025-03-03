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麥當勞性侵案！　最新調查進度曝

麥當勞女工讀生指控在店內餐廳後區等處遭男主管多次性侵，檢方今年初密訪麥當勞，了解有無死角。示意畫面，圖非當事人。

▲麥當勞女工讀生指控在店內餐廳後區等處遭男主管多次性侵，檢方今年初密訪麥當勞，了解有無死角。示意畫面，圖非當事人。

圖文／鏡週刊

17歲少女在麥當勞打工疑遭主管性侵後輕生案，在社群引發軒然大波，網友質疑麥當勞袒護加害人，還發起抵制，全案由士林地檢署密集傳訊兩造當事人及家屬追查後，已經釐清被害人落水輕生前狀況；檢方查出，遭控性侵的李姓主管，在麥當勞工作13年，並非傳聞的企業富二代，他遭麥當勞開除後，曾傳訊息給女工讀生尋求對方撤告和解，但遭被害人反問：「你在對我性侵時就沒有想到有今天嗎？」儘管男方應訊時仍一概否認，但受害少女對遭性侵指證歷歷，成全案關鍵，真相已逐漸清晰。

本刊掌握，士林地檢署連月來緊鑼密鼓追查全案，除了比對小茹與被告手機內容，更多次密訊涉案主管及相關當事人，並赴麥當勞門市勘查環境，搜集該門市內外不同角度監視器畫面。隨著全案已進入收尾階段，真相也逐漸明朗，關鍵就在檢方勘驗當事人手機，逐一拼湊出小茹輕生前與加害主管的對話，盡速查明案情。

知情人士透露，士檢根據手機通訊內容，還原小茹生前的交友狀況，並逐一比對她與李嫌在網路上的對話，只要能查的都不放過，檢方發現，小茹從2022年8月到麥當勞打工，去年2月離職後，在朋友鼓勵下，隔月初先向士林警分局報案，三週後再向麥當勞舉發李嫌惡行，麥當勞也在同年5月初完成內部調查，以違反《性別平等工作法》為由將李嫌開除。

網友瘋傳麥當勞涉性侵案的男主管是富二代，其實他出身平凡家庭，十多年前就在麥當勞打工賺生活費。（翻攝Dcard）

▲網友瘋傳麥當勞涉性侵案的男主管是富二代，其實他出身平凡家庭，十多年前就在麥當勞打工賺生活費。（翻攝Dcard）

二人手機對話顯示，李嫌自知闖下大禍，在丟了工作、且面臨法律追訴性侵當月下旬，就透過手機傳訊息向小茹攤牌：「我已沒了工作，我也回不去了，也不會回去，所以想解決此事。」小茹隔了幾小時後回說：「此事？工作的事？對我性侵的事？」隔了一天，李嫌才回：「妳想如何才能結束？」

小茹隔天一早回稱：「如何才能結束？你指的是哪件事情結束？」李嫌回說：「撤告部分。」小茹也回稱：「你在對我性侵時就沒有想到有今天嗎？你想要怎麼談和解？」從二人對話可以看出，李嫌面對性侵指控時，並沒有積極辯解，似乎有默認味道。

【麥當勞性侵揭密】被害少女生前指控遭性侵對話曝光　涉案主管：妳想怎麼和解？

▲李姓男主管（圖）遭控性侵，麥當勞在女工讀生申訴後進行1個月的調查，以違反《性別平等工作法》將他辭退。（翻攝畫面）

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【麥當勞性侵揭密1】「對我性侵就沒想到有今天？」　檢追前主管涉案情節
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