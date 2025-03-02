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破解莫札特長相之謎！科學家重建頭骨　真實容貌首度曝光

莫札特真實長相一直都是世紀謎團，近期有科學家利用頭骨重建技術虛擬重建還原。（翻攝X@Arteymas_、@dailystar）

▲莫札特真實長相一直都是世紀謎團，近期有科學家利用頭骨重建技術虛擬重建還原。（翻攝X@Arteymas_、@dailystar）

圖文／鏡週刊

音樂神童莫札特的才華舉世公認，音樂作品廣為流傳，現存肖像多為後人繪製，並非他生前所留，真實相貌卻始終成謎。科學家目前利用頭骨重建技術，有望還原莫札特的真實長相。

綜合外媒報導，法醫臉部重建領域專家莫賴斯（Cicero Moraes）坦言，這個頭骨是在進行另一項專案時意外收穫，他表示他們團隊在臉部近似重建領域深耕超過十年，不僅協助警方進行法醫工作，也致力於重現歷史人物的容貌。在一次研究中，他們偶然發現了莫札特的頭骨。儘管頭骨缺少下顎骨和部分牙齒，但憑藉統計數據和解剖學知識，團隊成功地重建了完整的頭骨。

破解莫札特長相之謎　科學家重建頭骨真實容貌首度曝光

▲法醫臉部重建領域專家莫賴斯率領團隊利用頭骨重建技術，模擬莫札特真實長相。（翻攝X@dailystar）

他們首先透過數位技術虛擬頭骨重建，接著，使用軟組織厚度標記，並參考數百名歐洲成年人的測量數據，推算出鼻子、耳朵及嘴唇等的型態與尺寸。莫賴斯表示，綜合所有數據，他們打造出基礎半身像，再依據史料加上髮型和服飾。

莫札特的長相一直是歷史謎團，連愛因斯坦都曾感嘆：「我們對莫札特的外貌一無所知，僅存的畫像不但品質平庸，且彼此之間差異甚大」。莫賴斯認為，最著名的莫札特肖像是克拉夫特（Barbara Krafft）在莫札特去世28年後，於1819年完成的作品。

破解莫札特長相之謎　科學家重建頭骨真實容貌首度曝光

▲克拉夫特繪製的肖像畫據傳與莫札特長相最相似。（翻攝X@djeekopdicht）

這次重建的莫札特形象，與他生前留下的兩幅肖像有著驚人的相似度，其中一幅是蘭格1783年左右的未完成作品，莫札特的妻子康絲坦茲盛讚認為是「至今最傳神的肖像」。


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