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檢追麥當勞性侵案！　前主管辯「你情我願」

【麥當勞性侵揭密1】「對我性侵就沒想到有今天？」　檢追前主管涉案情節

▲台北市麥當勞某門市爆發男主管性侵工讀生風暴，檢方連月密集追查，真相呼之欲出。

圖文／鏡週刊

麥當勞台北市某門市一名李姓主管，去年被控涉嫌在店內利用權勢，性侵17歲女工讀生小茹（化名），死者母親在社群發文，附上愛女「最後身影」，透露女兒才剛度假回來，看起來很平靜，卻因心力交瘁走上絕路，再次相見已是冰冷遺體，她至今還無法接受事實，還會在女兒房間抱著娃娃哭，讓許多網友鼻酸。

小茹去年11月間落水過世，根據她的提告內容顯示，李嫌在門市內的餐廳後區、後樓梯、更衣室及乾貨間等處，不但對她舌吻，還對她伸出鹹豬手，當下她有反抗拒絕，但都無效。

小茹還提到，她因經濟關係，需要這份工作，加上李嫌是她的主管，擔心被報復恐無班可上，因此一直不敢張揚此事，她本想隱忍作罷，但身邊友人勸她揭發，才在離職後隔月向麥當勞提出申訴。

據了解，檢方密訊李嫌後，他否認性侵小茹，仍堅稱雙方是你情我願，且絕未強拉小茹到店內的監視器死角，再趁機上下其手，二人偶爾還會到餐廳後方一起抽菸、聊天，雙方在自然而然的狀況下，於店內乾貨間、餐廳後區、餐廳外騎樓以及小茹租屋處，共發生4、5次親吻及撫摸的親密行為，還稱小茹當時並未拒絕。

網友瘋傳麥當勞涉性侵案的男主管是富二代，其實他出身平凡家庭，十多年前就在麥當勞打工賺生活費。（翻攝Dcard）

▲網友瘋傳麥當勞涉性侵案的男主管是富二代，其實他出身平凡家庭，十多年前就在麥當勞打工賺生活費。（翻攝Dcard）

由於雙方各執一詞，為釐清事實，及確認有無監視器畫面與驗傷單等相關證據，檢方在今年初曾密赴案發的麥當勞分店，針對店內環境及有無死角等疑點全面勘查，後來還傳訊小茹媽媽及委任律師協助查明案情。

此外，小茹的金融帳戶在生前曾遭詐團使用，2名被害人匯款後，分別損失1萬5千元及2萬4千800元提告，小茹一度被列為被告調查，檢方也考量她已落水死亡，去年底先將人頭帳戶案情部分予以不起訴處分；至於小茹指控遭性侵部分，專案小組對於任何該查的細節，都逐一比對。

少女母親透露，麥當勞曾派員提水果禮盒登門慰問，她還稱因經濟不好，沒有香、也沒有牌位，女兒將花葬。（翻攝Threads）

▲少女母親透露，麥當勞曾派員提水果禮盒登門慰問，她還稱因經濟不好，沒有香、也沒有牌位，女兒將花葬。（翻攝Threads）

小茹媽媽發文回憶與女兒生活的點點滴滴，貼出女兒的出生照與生活照，她還批評麥當勞快速開除李嫌撇開雙方關係，也沒有給任何交代，她等來的是女兒冰冷的遺體，並要求精神賠償及道歉，質疑「麥當勞慰問一盒水果就算解決了嗎？你們也是有孩子的人。」

此外，小茹媽媽還提到，她從頭到尾都沒說要多少錢，只說：「你們的孩子值多少錢，我的孩子就值多少錢」，賠償金額就交由律師處理，因為孩子們都是無價的寶貝，引來不少網友關心。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

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鏡週刊麥當勞性侵

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