兩會前瞻／兩岸和平、一家親原則不變　陸學者：對台工作「與時俱進」

▲大陸國務院總理李強將於今年兩會發布「2025政府工作報告」。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸一年一度兩會即將登場，隨著兩岸嚴峻發展，大陸國務院總理李強即將於5日發布「2025政府工作報告」，其中涉台內容受到外界高度關注。涉台學者專家接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今年對台工作目標一樣軟硬兩手，擴大兩岸交流也加強打擊「台獨」和外部勢力干涉。至於過去一些常見表述，像是「兩岸和平」、「兩岸一家親」沒說出來不代表沒有，大陸方面只是「與時俱進」做調整，依舊按照大方向原則去推動落實對台工作目標。

兩岸問題近年始終是兩會關注熱點，去年大陸國務院總理李強發布「2024政府工作報告」，台灣學者普遍認為對台工作內容看似「四平八穩」，反而讓外界也難以捉摸。隨著賴政府上任，台海拉鋸緊張情勢日益升高，今年大陸總理政府工作報告涉台的內容引人關注。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「今年總理工作報告與對台工作會議原則不會超出太多範圍。」對台工作會議內容提到『塑造祖國必然統一的大勢』，這是今年首次出現新的表述內容，意味著大陸對台『推進』，也要創造條件來『塑造』必然統一的大勢。」

李振廣也指出，今年對台重點落在「擴大」兩岸交流合作和人員往來，支持台商台企發展，讓台灣同胞享受中國式現代化的這種機遇和成果，讓台青來大陸追夢都是落實對台工作目標的重點。「在黨中央對台工作統一集中領導下，確保中央對台決策部署的落實等，兩會是國務院總理的報告，可以觀察今年怎麼樣去落實。」

談及近年大陸對台重要表述，少了「和平」「一家親」的關鍵字，是否有什麼深意？李振廣則分析，「外界過度解讀了，大陸方面始終強調追求兩岸和平、兩岸一家親，這是對台工作最基本的大原則，沒看到內容不能說沒有。」

「大陸新聞報導對台工作會議的內容沒有看到『和平』等過去常見關鍵字，不等於是沒有了。」李振廣進一步指出，實際上大陸方面依舊是按照對高指導原則去推動落實對台政策。

李振廣用「與時俱進」來形容當前大陸對台政策，並且指出賴清德上任後對兩岸交流各種防範打壓，大陸方面對於現今兩岸環境政策需要更新，或者用其他方式來實現，但是不脫離大原則方向，而是跟著兩岸情勢變化做出「與時俱進」的調整。

▲大陸學者預料「2025政府工作報告」涉台依舊「軟硬兩手」，擴大兩岸交流是重點目標。（圖／路透社）

上海東亞研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「今年對台工作會議已經大致定調今年涉台工作方針原則，對應在李強總理政府對台工作報告，大至上不會超出太多。更多的是聚焦提振經濟，兩岸之間人員往來、經濟交流也是十分重要的方向。」

包承柯也補充說，現在兩岸關係處在非常嚴峻態勢，主要是「台獨」分裂挑釁是兩岸是最大威脅，大陸政協主席王滬寧在今年對台工作會議公開內容，已經是點到為止，但相信私下未公開會議內容對於打擊「台獨」有更多表述。

「大陸今年朝向兩方面進行，一方面繼續加強兩岸交流，一方面繼續加大力度反台獨、要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。」包承柯也指出。