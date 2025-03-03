2025兩會／關稅陰影下召開　陸將調降GDP增長目標？

▲一年一度的「兩會」將召開，與會委員已陸續抵達北京。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人民代表大會、人民政治協商會議（兩會）4日召開，將公布2025年的GDP增長目標。在美國總統川普一回歸白宮就接連揮出關稅大棒的背景下，今年大陸會否下調目標，成為各界關注的頭號焦點。

▼大陸國務院總理李強將在會上進行政府工作報告。（圖／路透社）



2020年由於疫情，大陸首次未設下明確的GDP增長目標，最終的增長率為2.3%，遠低於前一年6.1%的增長率。2021年，大陸設下了6%的目標，在低基期的影響下，最終增長率達到8.1%，大幅超越原先設下的目標。

2022年，大陸將目標設為5.5%，但在疫情爆發，長期封城的影響下，最終的增長率只有3%，不僅沒能達標，還罕見低於目標超過2%。

2023年、2024年，大陸轉趨保守，將目標定為「5%左右」，在內需大幅萎縮、房企接連爆雷、房地產市場低迷等情況下，2023年僅增長4.5%，勉強達到「5%左右」的目標；2024年雖也歷經挑戰，但最終增長達到5%，「保5」成功。

▼中國大陸近年GDP增長目標及實際達成率。（製表／記者蔡紹堅）



2025年被視為對大陸更具挑戰的一年，美國總統川普回歸白宮不久，就兩度宣布對大陸加徵關稅，一次10%，已累計至20%。

依川普競選時的說法，他將對大陸加徵60%的關稅，代表目前推出的僅是「前菜」，大陸經濟很可能面臨比前兩年更大的風浪，想同樣達到5%的增長恐會是一大挑戰。

不過，大陸各省1月陸續公布了今年的GDP增長目標，大多數設定在5%至6%之間，與去年相差不大，僅有西藏設定在7%、青海設定在4.5%；若從各省的目標來推斷，今年兩會，大陸很可能定出與去年相同的目標，也就是「5%左右」。

▼川普揚言對大陸加徵60%關稅。（圖／路透社）



事實上，兩會之前，多位大陸的經濟學家也做出了預測，幾乎一致認為今年的增長目標將與去年相同，定於「5%左右」。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，從必要性看，維持5%左右的增長既可為長期規劃預留緩衝空間，又可為短期吸納就業提供經濟支撐，透過加大政策逆週期調節力度，是可以實現目標的。

浙商證券首席經濟學家李超認為，2025年地方GDP加權目標值增速約為5.26%，預計2025年全國GDP增速目標將設為5%左右的機率較大，與2024年持平。

北京師範大學教授萬喆更指出，若要實現「2035年遠景目標」，從2021年到2035年，大陸的經濟年平均增速需達到4.73%，因此2025年GDP增速目標仍是5%左右的可能性比較大，保守估計的話，大約在4.8%至5%之間。