兩會前瞻／陸不跟美俄軍備競賽　宋忠平：今年軍費在GDP佔比依舊克制

▲大陸軍事專家預料今年軍費預算在GDP的佔比上將微幅增加，克制也合理。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

大陸一年一度兩會即將登場，每年中外媒體除了關心大陸今年GDP走勢，軍費增幅也是外界高度關注重心。相較個去己年，大陸軍費呈現微幅上調，如今面對詭譎多變的國際局勢。大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，軍事預算與經濟增長有一定關聯性，預料去年大陸GDP增長維持5%，反應在軍費上佔比也會持續穩定克制。

2024年大陸軍費預算達到1.67兆人民幣（約新台幣7.32兆元），增幅為7.2％與2023年相符，報告提及要推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，未提及支出細項。

根據公開數據，2017年至2024年之間，大陸國防預算增幅依次是7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%。2016年國防預算增幅為7.6%，當年結束此前近5年來連續兩位數增長的局面，也是大陸國防預算連續9年維持個位數增長。

▲大陸國防支出連續九年穩定個位數緩增。（圖／視覺中國CFP）

面對詭譎國際局勢，大陸今年軍費是否明顯調整？大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「軍事預算和去年的經濟增長是有一定的關聯性。」他舉出2024年大陸GDP增長大約在5%，今年也預測在5%的基礎之上左右，頂多增加2至3個百分點，因此估計實際調整的幅度和去年（2024年）相比不會很大。

宋忠平也指出，「大陸對軍費的預算波幅相對克制，目前國際社會大多數GDP增長速率較緩慢，整體世界經濟形勢並非太好，大陸還能保持5%的增長速度，已經很不錯了。」

「基本上，維持去年軍費增長的比例，可能性是比較大的」，宋忠平進一步說，「一方面體現，中國大陸政府適度提高軍事預算，在國民經濟中佔比原則是一致、吻合的。」

▲大陸國防部發言人吳謙也指出，在削減核武庫和軍費開支問題上，美方應該優先。（圖／記者任以芳攝）

另外，根據公開資料顯示，先從人均軍費來看，大陸的軍費支出並非最高。以2024年為例，美國人均軍費支出約為2900美元，俄羅斯約為1000美元，大陸僅約200美元。大陸官媒也多次報導，「中國的軍費支出合理且克制。」

從軍費增長率來看，大陸軍費增長也低於其他國家。比如，日本軍費增長率為13%，韓國為5%，菲律賓是21.6%，德國更是增長近30%。相較之下，大陸的軍費增長平穩克制。主要應付應對日益複雜的國際安全環境，而非參與軍備競賽，因此更不可能跟進美國、俄國日前提出「減半」軍費的要求。

對此，大陸國防部發言人吳謙也回應，關於軍費問題，美國軍費開支連年冠居全球，總額超過排在其後8個國家的軍費總和，令國際社會深感憂慮。「我認為，在削減核武庫和軍費開支問題上，美方確應做到『美國優先』。」

中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，「軍備競賽絕對不是趕流行，每個國家面對的軍事需求完全不一樣，比如美國、大陸都有各自全球戰略。」

張競也表示，大陸本身的戰略環境跟軍事耗用的需求，首先考慮社會的囤貨的價格，通漲的系數，國際的情勢以及本身建軍的計畫等等，根據不同變數構成的計算方程式，外界很難歸納成統一的因素，去預測軍費的漲幅。

大陸外交部發言人林劍日前也表示，近年來，全球軍費的開支持續走高。據統計，2024年全球軍費開支約為2.43兆美元，創下歷史新高。全球軍費持續增長的背後是不斷緊張的國際和地區安全局勢，凸顯了當前安全赤字不斷擴大，各方面臨著應對全球安全治理的共同挑戰。

面對外界質疑大陸可能調高軍費應對？林劍也強調，「中方始終不渝地堅持走和平發展道路，有限的國防支出完全是捍衛國家主權安全發展利益的需要，是維護世界和平的需要。」

他指出，大陸始終堅持自衛防禦戰略，堅持經濟與國防協調發展，「不與任何國家搞軍備競賽，始終以實際行動維護世界和平，不斷為世界注入穩定性和確定性。」