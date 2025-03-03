2025兩會／中美關係前景未卜　陸積極拉攏美國盟友、全球南方

▲美中關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／台北報導

2025年大陸全國「兩會」將於4、5日登場，屆時政府工作報告將如何表述對外關係，尤其是涉美部份，成為矚目焦點。對北京而言，當前外交重點莫過於中美關係，因為這牽動大陸的經濟、科技發展，以及台海局勢等。分析指出，中美將持續一段時間的博弈、彼此試探招數，同時，大陸將積極拉攏美國盟友及「全球南方」國家。

美國總統川普重返白宮之後，迅速啟動對大陸的關稅戰，後者也祭出多項措施反擊。另綜觀川普的國務卿盧比歐、國安顧問瓦爾茲，以及國防部長赫格塞斯，個個都是反中鷹派。中美關係前景不明，但可以確定的是，未來四年絕對不會風平浪靜。

政大國關中心主任、東亞所特聘教授王信賢向《東森新媒體ETtoday》分析，在川普眼中，中國是美國「全球最主要的戰略競爭對手」已經確定，能夠阻擋川普「讓美國再次偉大」就是中國，因此美國處理俄烏問題、中東問題，都是為了蓄積對中能量。

不過在手段上，王信賢認為，中美雙方仍處於彼此互動與博弈的過程中，而此過程不會太快，中美都有能耐與時間試探對方招數，因此無論是關稅、科技、軍事、戰略等問題，都不會一步到位。

值得注意的是，王信賢提到，在中美博弈過程中，美國所握有的工具比較多，可能較佔上風，但是川普對盟友的無差別攻擊與施壓，反作用有多大？能夠持續多久？此外，美國盟友會乖乖就範，抑或有更大反彈，都會影響美國後續如何與中國進行博弈。

▼政大國關中心主任、東亞所特聘教授王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

英國廣播公司（BBC）近日以「川普播撒不確定性之際，習近平看到了機會」為題報導指出，川普在自家後院（加、墨）播下分裂的種子，甚至威脅對歐盟徵收關稅，相比之下，大陸希望成為穩定的全球貿易夥伴。

對於美國與盟友交惡，王信賢也同意，這當然是北京的機會，可以「見縫插針」。

王信賢分析，中國當前處理美國問題，會從兩方面著手。一方面，以多邊去應付雙邊，包括注重對金磚國家、中非論壇等「全球南方」國家的拉攏。例如，習近平今年元旦賀詞即特別有部分篇幅強調「全球南方團結合作」等。

另一方面，北京預期川普仍會以美國為優先的方式對付其他國家（包括盟友），因此王信賢研判，北京可能從這些美國盟友著手。而相關行動早已開始，例如去年5月間，習近平訪問法國、匈牙利、塞爾維亞等國，明顯意在裂解美歐之間的關係。

不過，王信賢強調，美國盟友不會完全轉向北京，但是避險的需求增加，至少會往中間靠一些，以增加對美國的談判籌碼。