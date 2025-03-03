影／遊客感受3月「肅殺」特色京觀光　兩會「維安」升級嚴抽查證件

記者任以芳／北京報導

一年一度大陸全國兩會將於本月4、5日舉行，今（3）日率先登場的是政協中外記者會。按慣過去例，北京提前一星期進入例行「維安」升級，除了天安門與人民大會堂周邊警力戒備，武警、公安人數明顯增加2倍以上，主要幹道與路口安置警力站崗，成為北京3月特色觀光。外地旅客遊玩之餘，隨時可能被抽驗證件、排隊驗證件，即使沒有上會，也能感受開兩會的嚴肅氛圍。

大陸全國兩會召開在即，按照慣例北京進入「維安」升級，所有警力至少增加2倍以上，主要集中在以天安門為中心的周邊，包括人民大會堂四周交通路口、中南海（中共高層辦公處）、長安大街以及沿線路口、各國使節貴賓下榻飯店以及「梅蒂亞」媒體中心等與兩會相關場所。

▲ 大陸每年開全國兩會期間「維安」升級，不影響遊客參觀天安門，隨機抽查證件次數會增加。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》近期多次行經天安門周邊，以往配置公安武警人數明顯增多，過去每一個路口約有2至3人站崗，只要到兩會期間增加人手，包括輔警也加入「維安」行列，即使是一個小路口，至少6至9警力站哨，公安警車、武警車也停在路邊待命。

被視為365天重點「維安」的天安門廣場，除了武警輪班站崗，外加便衣隨機移動，所有路燈桿長年高掛監視器，平均7至9個不同機型360度無死角監視。到了兩會期間新增「人肉站崗」三步一崗、五步一哨，在天安門腳踏車行駛區盯哨，隨機抽查。

▲ 遊客參觀天安門感受另類的開兩會的「肅殺」觀光氛圍。（圖／記者任以芳攝）

多年以來，北京市民見怪不怪，反倒是第一次來北京的外地或國外遊客覺得很有趣，跟著排隊查驗證件，在周邊嚴肅氣氛裡體驗旅遊新鮮感。按照過去，開兩會期間除了人大、政協代表上會，天安門廣場多數時間依舊正常開放遊客參觀，只要按照平日規定提前1天到7天預約。

天安門廣場只有遇到大型活動，安檢才會比平日嚴謹，遊客走在大街上隨時遇到公安、便衣抽查證件，甚至迎面而來可能是一群武警即將換哨，整齊畫一步伐，經常吸外界眼光，尤其是外地遊客，但不能拍照。

▼ 每逢大陸3月開兩會周邊安檢十分嚴格，任何行人都會經歷排隊安檢、臨時抽查安檢等情況。（圖／記者任以芳攝）

▲ 開兩會期間周邊交通「嚴格」控管，並且新增檢查哨。（圖／記者任以芳攝）

記者現場目擊，一對推著行李箱遊客母女想拍照做紀念，手機才剛拿起來，一旁公安制止「不能拍照請加速離開」。還有一台轎車行經人民大會堂西側，因太靠近人行道被直接攔查盤問。

身為老北京市民的計程車吳師傅也向記者表示，「要不是你打車，咱們老北京都知道（開兩會期間）沒事不往這那走。麻煩！連路過、搭地鐵都麻煩。」

吳師傅也說，「我們老北京看兩會見怪不怪，平常天安門周邊本來就有公安武警，只是開兩會警察變更多了，（大陸其他省份）外地遊客、國外旅客看到大陣仗覺得新奇，有些人會想拍照做紀念。

▲ 開兩會期間增加武警荷槍站崗，此路段為長年重點「維安」路口。（圖／記者任以芳攝）

除了地面「維安」滴水不漏，空中「維安」也不放過。依照慣例，北京市公安局上個月21日發佈《關於加強2025年全國「兩會」期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》，明確規定2025年3月1日零時起至2025年3月12日24時期間，在本市行政區域內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」無人機進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

每逢北京舉行大規模會議、慶典「陸空維安」十分嚴謹，北京市委書記尹力日前例行檢查城市運行、公共安全、食品供應等。包括外地進入北京包裹進行二次安檢，超市、小賣部不能販賣菜刀或尖銳物品。長年以來，北京五環內早已「嚴禁」使用無人機，碰到大型活動更加嚴格，若抓到現行將依法嚴辦。

按往例，召開兩會最先登場將是全國政協十四屆三次會議新聞發佈會，將於今天3日（星期一）下午3點在人民大會堂一層新聞發佈廳舉行。由大會新聞發言人劉結一將向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。

綜合陸媒報報導，今年（2025年）有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名，與去年(2024年)官方數據差不多，略為增長一些，位於北京梅地亞中心的兩會新聞中心已於2月27日面向中外媒體開放。

今年外界聚焦大陸國務院總理李強《政府工作報告》將會提出哪些促進大陸經濟高質量發展的措施，以及如何帶動民營企業經濟、拉動內需市場、加強外資對華投資。對外則是如何應對國際外交情勢（中美關係）、國防軍事發展佈局與預算以及港澳台等工作目標，尤其今年涉台報告內容也將是外界關注焦點之一。