　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／遊客感受3月「肅殺」特色京觀光　兩會「維安」升級嚴抽查證件

記者任以芳／北京報導

一年一度大陸全國兩會將於本月4、5日舉行，今（3）日率先登場的是政協中外記者會。按慣過去例，北京提前一星期進入例行「維安」升級，除了天安門與人民大會堂周邊警力戒備，武警、公安人數明顯增加2倍以上，主要幹道與路口安置警力站崗，成為北京3月特色觀光。外地旅客遊玩之餘，隨時可能被抽驗證件、排隊驗證件，即使沒有上會，也能感受開兩會的嚴肅氛圍。

大陸全國兩會召開在即，按照慣例北京進入「維安」升級，所有警力至少增加2倍以上，主要集中在以天安門為中心的周邊，包括人民大會堂四周交通路口、中南海（中共高層辦公處）、長安大街以及沿線路口、各國使節貴賓下榻飯店以及「梅蒂亞」媒體中心等與兩會相關場所。

▲▼ 2025兩會、維安 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸每年開全國兩會期間「維安」升級，不影響遊客參觀天安門，隨機抽查證件次數會增加。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》近期多次行經天安門周邊，以往配置公安武警人數明顯增多，過去每一個路口約有2至3人站崗，只要到兩會期間增加人手，包括輔警也加入「維安」行列，即使是一個小路口，至少6至9警力站哨，公安警車、武警車也停在路邊待命。

被視為365天重點「維安」的天安門廣場，除了武警輪班站崗，外加便衣隨機移動，所有路燈桿長年高掛監視器，平均7至9個不同機型360度無死角監視。到了兩會期間新增「人肉站崗」三步一崗、五步一哨，在天安門腳踏車行駛區盯哨，隨機抽查。

▲▼ 2025兩會,維安,武警 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 遊客參觀天安門感受另類的開兩會的「肅殺」觀光氛圍。（圖／記者任以芳攝）

多年以來，北京市民見怪不怪，反倒是第一次來北京的外地或國外遊客覺得很有趣，跟著排隊查驗證件，在周邊嚴肅氣氛裡體驗旅遊新鮮感。按照過去，開兩會期間除了人大、政協代表上會，天安門廣場多數時間依舊正常開放遊客參觀，只要按照平日規定提前1天到7天預約。

天安門廣場只有遇到大型活動，安檢才會比平日嚴謹，遊客走在大街上隨時遇到公安、便衣抽查證件，甚至迎面而來可能是一群武警即將換哨，整齊畫一步伐，經常吸外界眼光，尤其是外地遊客，但不能拍照。

▼ 每逢大陸3月開兩會周邊安檢十分嚴格，任何行人都會經歷排隊安檢、臨時抽查安檢等情況。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025兩會安檢 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025兩會、維安 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 開兩會期間周邊交通「嚴格」控管，並且新增檢查哨。（圖／記者任以芳攝）

記者現場目擊，一對推著行李箱遊客母女想拍照做紀念，手機才剛拿起來，一旁公安制止「不能拍照請加速離開」。還有一台轎車行經人民大會堂西側，因太靠近人行道被直接攔查盤問。

身為老北京市民的計程車吳師傅也向記者表示，「要不是你打車，咱們老北京都知道（開兩會期間）沒事不往這那走。麻煩！連路過、搭地鐵都麻煩。」

吳師傅也說，「我們老北京看兩會見怪不怪，平常天安門周邊本來就有公安武警，只是開兩會警察變更多了，（大陸其他省份）外地遊客、國外旅客看到大陣仗覺得新奇，有些人會想拍照做紀念。

▲▼ 2025兩會、維安 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 開兩會期間增加武警荷槍站崗，此路段為長年重點「維安」路口。（圖／記者任以芳攝）

除了地面「維安」滴水不漏，空中「維安」也不放過。依照慣例，北京市公安局上個月21日發佈《關於加強2025年全國「兩會」期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》，明確規定2025年3月1日零時起至2025年3月12日24時期間，在本市行政區域內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」無人機進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

每逢北京舉行大規模會議、慶典「陸空維安」十分嚴謹，北京市委書記尹力日前例行檢查城市運行、公共安全、食品供應等。包括外地進入北京包裹進行二次安檢，超市、小賣部不能販賣菜刀或尖銳物品。長年以來，北京五環內早已「嚴禁」使用無人機，碰到大型活動更加嚴格，若抓到現行將依法嚴辦。

按往例，召開兩會最先登場將是全國政協十四屆三次會議新聞發佈會，將於今天3日（星期一）下午3點在人民大會堂一層新聞發佈廳舉行。由大會新聞發言人劉結一將向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。

綜合陸媒報報導，今年（2025年）有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名，與去年(2024年)官方數據差不多，略為增長一些，位於北京梅地亞中心的兩會新聞中心已於2月27日面向中外媒體開放。

今年外界聚焦大陸國務院總理李強《政府工作報告》將會提出哪些促進大陸經濟高質量發展的措施，以及如何帶動民營企業經濟、拉動內需市場、加強外資對華投資。對外則是如何應對國際外交情勢（中美關係）、國防軍事發展佈局與預算以及港澳台等工作目標，尤其今年涉台報告內容也將是外界關注焦點之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／遊客感受3月「肅殺」特色京觀光　兩會「維安」升級嚴抽查證件

「火尾」不明物體劃破夜空！　黑龍江人目擊紅光爆閃10秒

常戴耳機出事了！28歲男「聽不到鬧鐘」急就醫...已終身聽損

想刺激前妻復婚…男「假裝愛保母」真上床　復婚後慘被一刀捅死

拔智齒！妹子嘴飄「腐臭味」噁炸　醫揭原因警告：1行為千萬別做

陸網紅「貓又又」逝世　前一天開直播說「兩天沒吃飯」

泰國遣返40名維吾爾人　陸強調「全非難民」

陸央行與民營企業座談：解決融資難、融資貴問題

陸大城市常住人口增加　中西部持續衰退

愛豬被偷走3個月！找回來竟「胖了50公斤」

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

#澤倫斯基 訪白宮掀激烈罵戰！　#范斯 怒：毫無感激之意很不尊重

影／遊客感受3月「肅殺」特色京觀光　兩會「維安」升級嚴抽查證件

「火尾」不明物體劃破夜空！　黑龍江人目擊紅光爆閃10秒

常戴耳機出事了！28歲男「聽不到鬧鐘」急就醫...已終身聽損

想刺激前妻復婚…男「假裝愛保母」真上床　復婚後慘被一刀捅死

拔智齒！妹子嘴飄「腐臭味」噁炸　醫揭原因警告：1行為千萬別做

陸網紅「貓又又」逝世　前一天開直播說「兩天沒吃飯」

泰國遣返40名維吾爾人　陸強調「全非難民」

陸央行與民營企業座談：解決融資難、融資貴問題

陸大城市常住人口增加　中西部持續衰退

愛豬被偷走3個月！找回來竟「胖了50公斤」

楊繡惠破冰白雲！　春酒宴主動求和敬酒…認愛1天直播分手罕同框

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

麥當勞性侵案！　最新調查進度曝

濕冷劇變夏回冬　今晚起「全台下4天」雨最大地區曝

2025上半年最值得入手的新香！香奈兒摩登COCO隨行香水、Aesop詠香水

川普、澤倫斯基大吵陷「納許僵局」　蔡正元點名3國得利

桃機新國門擬拋200億聯貸　5銀行爭食商機

一起讀判決／孫生喊沒惡意仍被判性騷擾　判決怎麼說？

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

教廷：教宗方濟各病情穩定　已無需使用呼吸器

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

大陸熱門新聞

拔完智齒！妹子嘴飄「腐臭味」噁炸　醫揭原因警告

常戴耳機出事了！28歲男「聽不到鬧鐘」終身聽損

想刺激前妻復婚…男「假裝愛保母」真上床被捅死

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

陸網紅「貓又又」逝世　前一天還有開直播

火尾劃夜空！黑龍江人目擊紅光爆閃

影／兩會「維安」升級　遊客感受肅殺特色「京觀光」

陸高超音速「空對空飛彈」試射

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

金價連漲！陸品牌銀樓卻「加速關店」

愛豬被偷走3個月！找回來竟「胖了50公斤」

美國一個月加兩次關稅　中國出口商茫然

泰國遣返40名維吾爾人　陸：全非難民

青島美女業務員年售170輛保時捷 遭諷「賣車肉償」本人親回

更多熱門

相關新聞

米蘭時裝周／宋慧喬短髮美翻！

米蘭時裝周／宋慧喬短髮美翻！

FENDI 正式邁入百年里程碑，2025秋冬男女裝時裝秀揭開華麗帷幕，本季透過家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi之手，持續復甦品牌代表性元素，靈動皮草實則是剪羊毛材質製成，伴隨幹練又優雅的套裝接連登場。《ETFASHION》本次也來到米蘭預覽會場，近距離欣賞全新的包款話題之作。

陸2025對台工作出現新表述

陸2025對台工作出現新表述

《消費者報告》2025十款推薦新車

《消費者報告》2025十款推薦新車

王滬寧：「塑造」祖國必然統一大勢

王滬寧：「塑造」祖國必然統一大勢

核准柯文哲出席父親告別式？　北所曝一關鍵

核准柯文哲出席父親告別式？　北所曝一關鍵

關鍵字：

2025兩會維安

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

蹦闆爆知名網紅私下接客

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

大S爆「3摯愛繼承上億遺產」！協議內幕曝光

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

台女背包客燒房撞室友！開庭認罪了

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

抗壓性極強的三大星座！

月經4個月沒來！嫩妹肚痛　醫挖出一坨肉「胎停死在裡面」

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面