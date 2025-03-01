新北美樂地2.0再添成果　板橋民生路Ubike站啟用

▲板橋區民生路二段226巷8弄10號透過「新北美樂地2.0」專案，改造設置21個YouBike微笑單車2.0停車柱，提升通勤便利並解決違停亂象。圖為施工後。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案，養工處表示，近期啟用板橋區民生路二段226巷8弄10號Ubike站點，不僅排除佔用公有地同時解決汽機車違停亂象，讓廣大通勤族更便利，成功再添一處活化案例。

工務局表示，板橋民生路二段226巷內有一扇形市有未開闢土地，原長期遭鐵皮屋占用，雖與占用人協調後順利拆除完成，但留置的市有空地卻屢有汽、機車違停，不僅造成周遭鄰居困擾，也衍生了環境髒亂的隱憂，在市府各局處機關單位通力合作下，排除佔用並將閒置空地整合予以活化。

▲新北市府持續推動「新北美樂地2.0」專案，活化板橋區民生路二段226巷打造Ubike站點，排除佔用公有地，同時解決汽機車違停亂象。圖為施工前。

養工處表示，本案經數次邀集里長、交通局、板橋區公所、警察局等單位會勘研商，設置Ubike站提升鄰近地區通勤民眾騎乘單車至鄰近捷運站轉乘大眾運輸的便利性。本案工程經費約42萬餘元，活化面積近56平方公尺，由養工處鋪設地坪，板橋區公所與警察局協助繪製紅線，並由交通局設置Ubike站點，共提供21個YouBike微笑單車2.0停車柱，完工後不僅提升通勤便利性，同時解決違停亂象。

新北市府將持續秉持著聚沙成塔積少成多之施政理念，持續盤點閒置空地並推動活化工程，以提升市民生活品質，打造新北宜居城。