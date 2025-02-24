即食海鮮新寵！新北貢寮漁會推「紅燒白帶魚罐頭」

▲貢寮區漁會獨家研發「紅燒白帶魚罐頭」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年過後，春季及將到來，東北角的海鮮持續為饕客帶來驚喜，其中最受矚目的莫過於白帶魚，不論是香煎、紅燒或油炸，都能展現獨特的鮮香。現在正是東北角白帶魚豐收的時期，新北市漁業處歡迎大家來到東北角澳底漁港享用在地的白帶魚料理，亦可上貢寮區漁會官網購買冷凍生鮮白帶魚及漁會獨家研發的「紅燒白帶魚罐頭」。

新北市漁業處表示，澳底漁港曾經是濱海公路旁的小漁村，現已蛻變為一座具有現代化設施的漁港。漁港環境整潔完善，漁港的牆面也經過彩繪美化，有多幅生動的海洋生物壁畫，例如霸氣十足的巨型螃蟹，頭上還有一隻小章魚，逗趣的畫風為漁港增添活力。另一幅章魚壁畫則展現了鮮豔的紅色觸手與誇張表情，彷彿向遊客打招呼；而藍白色調的大魚壁畫則營造出海洋的寧靜感，描繪出魚群穿梭於浪花與村莊之間的美麗畫面。這些壁畫不僅讓漁港充滿藝術氛圍，也成為遊客拍照打卡的熱門景點。

▲白帶魚捲。

除了打卡漁港景點之外，春冬季也是白帶魚的盛漁期。在地漁民利用夜間白帶魚游向表水層的習性，以一支釣或延繩釣的方式捕獲，且大多數在澳底漁港卸貨，一部分以最新鮮的狀態販售給周遭餐廳，一部分真空包裝迅速冷凍以最佳鮮度供應給市場。貢寮區漁會表示，為了讓饕客有不一樣的體驗，漁會獨家研發即開即食的「紅燒白帶魚罐頭」，這款罐頭特別使用熱滲透技術，將白帶魚骨與魚刺軟化，同時保留白帶魚的鮮甜風味，禮盒包裝也經過特別設計，送禮自用兩相宜。

新北市漁業處表示，現正適逢白帶魚的最佳賞味期，民眾可透過貢寮區漁會官方網站選購新鮮白帶魚，輕鬆在家享受東北角的道地海味，也能來到漁港品嚐道地的海鮮料理，冬季的東北角還有貢寮鮑、鯖魚、軟絲等多樣選擇，讓新的一年從鮮美滋味開始，品味幸福、享受美好！新北市貢寮區漁會訂購網址：https://reurl.cc/WAnA6y。

▲澳底漁港壁畫。

▲大魚的祝福壁畫。

▲白帶魚柳羹。