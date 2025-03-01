　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撿學生一卡通盜刷9元！她辯拿錯卡　顏色差很大法官判罰3千

▲▼台鐵林姓清潔員撿到旅客一卡通後未如實歸還，帶至超市消費189元被罰2萬元。（示意圖／記者徐愷昕攝）

▲基隆女侵占學生卡刷9元，法官監視器畫面揭「拿錯卡」謊言。（圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名張姓女子撿到一名學生的「一卡通」學生卡後，搭乘公車時使用該卡支付了9元車資。她起初辯稱是拿錯卡，但法官審理時發現，她在刷卡前曾仔細查看卡片，且她自己的卡片為粉紅色，而學生卡則為天藍色及綠色，未採信她的說法，依侵占罪判處她罰金3000元。

根據判決書指出，張女於2024年8月10日上午9時19分左右，在基隆市某處拾獲一名學生遺失的一卡通學生卡，卡片餘額為115元。同日，她在基隆市二信循環站使用該學生卡搭乘公車，並刷卡支付了9元車資。

直到8月12日，學生才發現一卡通遺失，並發現有不明消費紀錄，隨後由母親報警處理。警方調閱公車監視器後，確認張女使用該卡，並將她依侵占罪嫌送辦。

張女起初否認侵占遺失物，辯稱沒有使用該學生卡刷卡，後來改口稱是不小心拿錯卡。然而，法官勘驗公車監視器畫面後發現，張女上、下車刷卡時間間隔為16分鐘，且她在刷卡前曾仔細查看卡片，甚至用嘴含住卡片，顯示她並非誤刷。

法官進一步指出，學生的一卡通學生卡雙面顏色分別為天藍色和綠色，而張女自己的悠遊卡為紅色，並印有迪士尼卡通圖案，兩者差異明顯。

法官審理後認為，張女因一時失慮犯案，但已坦承罪行並賠償被害人，顯示其有悔悟之意。加上告訴人表示願意原諒，因此判處張女罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算，並給予緩刑2年。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存　鄰居震驚未聞異味

►人行道停車新規！基隆警3／1加強取締　違者最高罰1800元

►陸軍彈藥庫士官長貪污　30次收回扣23萬！連135元也拿

►基隆百年老店出包！芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」　連珍通路急下架致歉

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／方大同離世！　享年41歲
快訊／新竹市驚悚車禍！　5傷1女命危
快訊／《校園瘋神榜》主持人三野文太辭世
外交災難！　川普、澤倫斯基「白宮大爆吵」逐字稿曝
白宮罵戰是份大禮！　俄羅斯諷澤倫斯基「無禮的蠢豬」
買50嵐意外發現「老粉才知的隱藏優惠」　網驚喜：以為要加錢
10年來最大群！基隆驚見200隻海豚跳躍　影片曝光
超哥爆罹癌！照大腸鏡「沒問3問題」＝白做了　醫給忠告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹驚悚車禍！疑超車失控連撞4車畫面曝　釀5傷女騎士命危

撿學生一卡通盜刷9元！她辯拿錯卡　顏色差很大法官判罰3千

與母口角！男持西瓜刀嗆警「你要跟我拚」　妨害公務判6月

騎機車闖淡水老街輾腳「遊客掏辣椒水反擊」　2人打成一團

金門文臺寶塔附近雜草突起火　濃煙狂竄消防灌救中

去年嚴重超速+扣牌暴增75%　桃園警：超速40公里會收罰單X2

不滿被分手！男搭20歲女友機車...後座割頸奪命　自刎不成下場曝

夫外遇4年「每周約戰小三2次」　正宮怒討200萬元

台鐵區間車伸鹹豬手！女控鄰座男「摩擦手臂」　告他性騷擾

前車加油ING「路太窄她硬要過」壞撞門　法官怒了判賠4萬5

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

新竹驚悚車禍！疑超車失控連撞4車畫面曝　釀5傷女騎士命危

撿學生一卡通盜刷9元！她辯拿錯卡　顏色差很大法官判罰3千

與母口角！男持西瓜刀嗆警「你要跟我拚」　妨害公務判6月

騎機車闖淡水老街輾腳「遊客掏辣椒水反擊」　2人打成一團

金門文臺寶塔附近雜草突起火　濃煙狂竄消防灌救中

去年嚴重超速+扣牌暴增75%　桃園警：超速40公里會收罰單X2

不滿被分手！男搭20歲女友機車...後座割頸奪命　自刎不成下場曝

夫外遇4年「每周約戰小三2次」　正宮怒討200萬元

台鐵區間車伸鹹豬手！女控鄰座男「摩擦手臂」　告他性騷擾

前車加油ING「路太窄她硬要過」壞撞門　法官怒了判賠4萬5

快訊／方大同「抗病5年」離世！　享年41歲

郭正亮指「1綠委罷免會過」被槓掉　伍麗華罷免案死亡連署最多

巴黎女人都在背的小眾品牌全新包款推薦　Polène柳樹包、RSVP眼睛包

新竹驚悚車禍！疑超車失控連撞4車畫面曝　釀5傷女騎士命危

暨大祭200萬獎金！大學博覽會香港名校也來搶人　學生曝選校關鍵

《校園瘋神榜》主持人三野文太辭世！享壽80歲…吃牛舌噎住送醫昏迷

休息室坐隔壁　伏見寅威再讚古林睿煬直球：沒看過上竄這麼多

外交災難！　川普、澤倫斯基「白宮大爆吵」逐字稿曝

浪漫櫻花饗宴登場！　228連假北橫、拉拉山櫻花盛開

撿學生一卡通盜刷9元！她辯拿錯卡　顏色差很大法官判罰3千

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

社會熱門新聞

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

高雄2機車碰撞！3傷送醫1人搶救中

五億高中生「冰封666天」成乾屍　今火化

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

惡運將虐殺7貓　遭逮稱只棄養

高雄228連假死亡車禍！機車對撞男送醫亡

軍官逼女拍裸照　嘴硬辯「覺得好玩」

快訊／台中民宅凌晨火警！父女雙亡

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

台中北屯區女子墜樓　頭部撕裂傷搶救中

泰安派出所櫻花祭開跑　仙氣女警執勤引暴動

魔術店「狂印1.2億假鈔」遭重判　二審逆轉無罪

更多熱門

相關新聞

男持西瓜刀嗆警「你要跟我拚」判刑6月

男持西瓜刀嗆警「你要跟我拚」判刑6月

基隆市一名連姓男子因與母親發生口角，情緒失控竟持西瓜刀威脅到場勸阻的兩名警員，嗆聲「你要跟我拚」，場面一度緊張。所幸在連母及家人合力勸阻下，連男最終放下武器並被警方逮捕。基隆地院審理後，認定連男涉犯妨害公務罪，考量其坦承犯行且態度良好，判處6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

前車加油她硬過擦壞撞門　法官判賠4萬5

前車加油她硬過擦壞撞門　法官判賠4萬5

陳佩琪稱「柯文哲冤獄」228翻版　她打臉：用貪污嫌疑人汙辱受難者

陳佩琪稱「柯文哲冤獄」228翻版　她打臉：用貪污嫌疑人汙辱受難者

招攬33人赴中旅遊涉介選　 吳石金獲判無罪

招攬33人赴中旅遊涉介選　 吳石金獲判無罪

關鍵字：

基隆學生卡一卡通侵占

讀者迴響

熱門新聞

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

台AV女優胎尼「日本二度出道」

高雄2機車碰撞！3傷送醫1人搶救中

大S離世滿月…S媽深夜7字感嘆

賴清德救醫療崩壞　1舉動護理師最討厭

澤倫斯基川普爆爭執　烏駐美大使搖頭遮臉

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面