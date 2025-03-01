撿學生一卡通盜刷9元！她辯拿錯卡　顏色差很大法官判罰3千

▲基隆女侵占學生卡刷9元，法官監視器畫面揭「拿錯卡」謊言。（圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名張姓女子撿到一名學生的「一卡通」學生卡後，搭乘公車時使用該卡支付了9元車資。她起初辯稱是拿錯卡，但法官審理時發現，她在刷卡前曾仔細查看卡片，且她自己的卡片為粉紅色，而學生卡則為天藍色及綠色，未採信她的說法，依侵占罪判處她罰金3000元。

根據判決書指出，張女於2024年8月10日上午9時19分左右，在基隆市某處拾獲一名學生遺失的一卡通學生卡，卡片餘額為115元。同日，她在基隆市二信循環站使用該學生卡搭乘公車，並刷卡支付了9元車資。

直到8月12日，學生才發現一卡通遺失，並發現有不明消費紀錄，隨後由母親報警處理。警方調閱公車監視器後，確認張女使用該卡，並將她依侵占罪嫌送辦。

張女起初否認侵占遺失物，辯稱沒有使用該學生卡刷卡，後來改口稱是不小心拿錯卡。然而，法官勘驗公車監視器畫面後發現，張女上、下車刷卡時間間隔為16分鐘，且她在刷卡前曾仔細查看卡片，甚至用嘴含住卡片，顯示她並非誤刷。

法官進一步指出，學生的一卡通學生卡雙面顏色分別為天藍色和綠色，而張女自己的悠遊卡為紅色，並印有迪士尼卡通圖案，兩者差異明顯。

法官審理後認為，張女因一時失慮犯案，但已坦承罪行並賠償被害人，顯示其有悔悟之意。加上告訴人表示願意原諒，因此判處張女罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算，並給予緩刑2年。