騎車未禮讓行人猛撞80歲翁「搶救2個月亡」　男大生要賠140萬

▲未禮讓行人釀悲劇！男大生撞死80歲翁判刑10月、賠償140萬。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

安姓男大學生騎機車未禮讓行人，在基隆市中山區中和路的丁字路口，撞死一名正在穿越斑馬線的八旬陳姓老翁。刑事部分，安男被依過失致死罪判處10個月徒刑；民事部分，法院認定安男未禮讓行人的行為與陳男的死亡具有因果關係，判決安男需賠償陳男的三名女兒慰撫金等，共計140萬餘元。

判決書指出，安姓男大學生於2023年2月4日19時30分許，騎車行經中山區復興路往中和路、復興路與中平街的丁字路口時，撞上正通過斑馬線的86歲陳姓老翁。陳被撞後，因骨盆嚴重閉鎖性骨折併急性出血、右側遠端肱股骨折等傷勢，經急救兩個月後，仍因肺炎、急性腎損傷及慢性骨髓性白血病而死亡。檢方調查後，依過失致死罪將安男起訴。

法院審理後，依過失致死罪判處安男10個月徒刑。民事部分，陳男的三名女兒向安男求償喪葬費、慰撫金等共640餘萬元。法院認為，安男騎車未禮讓行人的過失行為與陳男的死亡有因果關係，應賠償陳男三名女兒喪葬費、慰撫金等合計340萬餘元。扣除陳男三名女兒已領取的強制汽車責任險200萬元後，安男還需賠償140萬7494元。