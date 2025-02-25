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徒步20公里找麥當勞！新北女大雨中迷途　金山警助平安返家

▲新北女冒雨離家尋麥當勞 金山警民合作助平安返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北女子為吃麥當勞徒步20公里，金山警助平安返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區於23日上午發生一起暖心事件。一名女子因想吃麥當勞而離家，卻在大雨中獨自行走，且未攜帶雨具，異常行為引起路人注意。熱心民眾見狀，擔心其安全，便將她帶至金山警分局老梅派出所求助。警方透過耐心溝通與戶役政系統確認其身分，最終順利聯繫家屬並將她安全送返家中。

當時，林女被發現在楓林路口冒雨獨自行走，且未攜帶雨具，引起路過民眾的關注。由於當時雨勢較大，熱心民眾擔心其安全，便將她帶至金山警分局老梅派出所尋求協助。警方發現其無法正常言語溝通，隨即提供紙筆讓她以書寫方式表達。透過戶役政系統，警方成功確認女子身分並聯繫其家屬。林女的哥哥到場後表示，對警方的協助深表感謝。

▲新北女冒雨離家尋麥當勞 金山警民合作助平安返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林女寫下姓名、出生年月日及離家原因，才得知其離家動機。

據了解，林女離家因不會搭乘公車，竟從三芝徒步行走20多公里至金山。途中因大雨且無法清楚表達，獨自淋雨行走的異常行為引起路人注意。老梅派出所警員江孟學、陳裴恩耐心協助，提供紙筆讓她寫下姓名、出生年月日及離家原因，才得知其離家動機是為了吃麥當勞。

金山警分局呼籲民眾，若家中有易走失成員，可為其配戴易辨識身份的配件，或在衣物上縫製聯絡方式，以利及時聯繫。若遇疑似走失的兒少、失智老人或身心障礙者，請立即撥打110或至鄰近派出所求助，警方將全力協助他們安全返家。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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