最高薪10萬！桃園3月7場徵才活動陸續登場　釋出逾7千職缺

▲桃園三月7場徵才活動陸續登場。（資料照／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職及轉職，於3月份陸續辦理7場徵才活動，邀請150家以上廠商參與，共計釋出超過7,000個職缺，其中順豐速運外務司機最高薪資達 100,000元。

另外，為協助求職民眾順利就業，市府就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，經就業服務據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

市府就業職訓服務處表示，7場次徵才活動如下：

(1). 3/5日：八德區陸光市民活動中心【新住民亮點場】11:00-15:00，30家廠商，1,500個職缺。

(2). 3/7日：中壢區過嶺市民活動中心。13:00-15:30，24家廠商，950個職缺。

(3). 3/12日：中壢就業中心。09:00-12:30，30家廠商，850個職缺。

(4). 3/13日：桃園區中正光興市民活動中心。13:00-15:30，28家廠商，900個職缺。

(5). 3/19日：龜山區山頂市民活動中心。13:30-15:30，18家廠商，850個職缺。

(6). 3/21日：蘆竹區大新市民活動中心。13:30-15:30，18家廠商，600個職缺。

(7). 3/27日：龜山區公所3樓大禮堂【青銀共創亮點場】。10:00-14:00，40家廠商，2,200個職缺。