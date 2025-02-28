9綠委罷免一階未過　凌濤翻出中選會「黑歷史」：根本綠營東廠

▲凌濤。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

中選會27日公布第一波各地罷免案審議結果，其中9件立委罷免案未達提議門檻。對此，國民黨智庫國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤表示，中選會應正名為綠營東廠，去年五月基隆市長罷免案時，就曾發生中選會「救火」，才讓第一階段勉強過關。難道一次基隆事件還不夠？中選會要將這套模式複製到全國，成為執政黨的打手，化身「綠營東廠」才肯罷休？

凌濤指出，這次大規模罷免連署再度遭到中選會嚴重干預。有人指出，連署書審查屬於地方選委會職權，但中選會作為中央與地方一體化的機構，最終擁有連署認定的決策權。外界甚至傳出「罷免藍委案儘量過、罷免綠委案極力剔除」的說法，更有傳聞指稱「3位綠委罷免案遭中選會嚴審槓掉」。這些情況，讓中選會的公正性飽受質疑。

「事實上，這並非首例」，凌濤說，去年 5 月就有報導，基隆「山海公民拆樑行動」在第一階段收集近萬份連署書，送交選委會後卻僅剩 3458 份被認可。約 10% 的連署書被以資格不符為由剔除，最終還是中央選委會「救火」，才讓第一階段勉強過關。難道一次基隆事件還不夠？中選會要將這套模式複製到全國，成為執政黨的打手，化身「綠營東廠」才肯罷休？

凌濤也提到，發起罷免 9 席綠委的青年團體，正承受前所未有的壓力。在上有中選會嚴審的情況下，基層更收到情資，指稱綠營揭露的「連署造假」案例，部分疑似是自導自演。甚至有消息指出，有人刻意混入罷免連署站，之後再出來控訴造假，以此打擊罷免行動。這種手段，無異於將民主踐踏在地。

凌濤指出，柯建銘曾喊話，賴清德與卓榮泰對罷免行動「知之甚詳」。五人小組運作縝密，資源投放毫不手軟。從資源調度、行政動員、到司法工具，民進黨針對在野勢力的打壓可謂刀刀見骨。此刻，他要懇請在野各界給青年罷免團體更多支持與空間，讓他們全力以赴，在最後十天內補件過關。如果最終未達標，再來檢討任何政治人物的責任，才是真正負責的態度。

凌濤喊話，面對綠色壓迫，他們不能亂了陣腳。這不只是個別政治人物或團體的生死戰，而是關乎整個在野陣營的存亡。團結才有力量，一起全力迎戰。

