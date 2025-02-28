罷綠受挫！藍挨轟「戰力弱」　林濁水曝：傅崐萁大搞親中的結果

▲前民進黨立委林濁水認為，藍營罷綠委受挫，是立法院國民黨團總召傅崐萁親中戰力空前強大的後果。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對9名綠委罷免案一階連署審查未過一事，中廣前董事長趙少康今（28日）痛批，沒看過戰力這麼弱的在野黨，並直言，國民黨連署抄名單被抓包，擺爛又耍廢，沒出息至此。然而，前民進黨立委林濁水則透露，導致該結果的原因，不在於藍營黨中央，而是黨團總召傅崐萁親中戰力空前強大所造成的。

中選會昨日公布首波罷免案第一階段連署書的審查結果，其中，9件未通過審查的案子，都是民進黨立委，包括吳沛憶、張宏陸、伍麗華、陳瑩等人，不過，根據《選罷法》可於10日內補件。

趙少康今日一早為此開轟，認為國民黨坐視惡罷，先前還傳出連署「抄名單」，嚴重影響國民黨形象，也讓支持者失望。他進一步直言，國民黨只想防守不進攻，擺爛又耍廢，沒看過戰力這麼弱的在野黨，怎麼可以這麼沒出息？

不過，林濁水卻認為，其實不是在野黨戰力弱，反而是藍營黨團總召傅崐萁與白營黨團總召黃國昌，在國會搞親中、刪預算、搞黑箱，展現戰力空前強大造成的結果。

最後，林濁水強調，到社會上去連署時，綠營可以理直氣壯，但藍營心虛力竭，放過強大的傅崐萁，專撿軟弱的黨中央罵，完全是頭痛醫腳，不著邊際。