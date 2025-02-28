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賴清德指「團結台灣是我的使命」　蕭旭岑：他在講反話

▲▼財團法人馬英九文教基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者湯興漢攝）

▲財團法人馬英九文教基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

今日是二二八事件78週年，總統賴清德上午出席228事件中樞紀念儀式，致詞時提到，「台灣面對如此嚴峻的挑戰，我的使命，就是團結台灣」。馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，「我認為他在講反話」，賴清德應該要用實際行動告訴國人他真的在促進團結，放棄大罷免，放下仇恨才是重點。

賴清德今出席二二八事件78周年中樞紀念儀式，致詞時提到，二二八事件發生的原因不是族群衝突。陳儀部隊軍紀敗壞，獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治犯下滔天罪行，無計其數無辜的人受害，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

賴清德也提到，「台灣面對如此嚴峻的挑戰，我的使命，就是團結台灣。不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人。我會團結台灣，希望大家都可以永遠捍衛國家的主權不變、守護民主自由憲政體制不變、確保人民安居樂業、不容侵入併吞、不容228歷史重演的決心不變」。

蕭旭岑今天出席台北市政府舉辦的二二八紀念會，被問到賴清德指自己是在團結台灣，蕭旭岑直言，「我認為他在講反話」，今年2月賴清德邀請五院院長說要促進朝野和諧，但是又馬上發動大罷免，現在賴清德講話要反著看，但是他不希望這樣，畢竟總統就是要促進朝野和諧，團結國人。

蕭旭岑呼籲，賴清德應該要用實際行動，告訴國人他真的在促進團結，首先，他該先放棄大罷免，放下仇恨才是重點。
 

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