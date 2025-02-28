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大罷免19藍委通過一階審查　矢板明夫：選民不滿藍營和北京眉來眼去

▲日本資深媒體人矢板明夫分析，19位中國國民黨立委的罷免案通過一階審查，是選民不滿該黨和北京政府眉來眼去的結果。（資料照／《豈有此呂》）

▲日本資深媒體人矢板明夫分析，19位中國國民黨立委的罷免案通過一階審查，是選民不滿該黨和北京政府眉來眼去的結果。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會昨（27日）公布大罷免第一波送件中，有19名國民黨立委的罷免案通過一階審查，而9名民進黨立委的罷免案則須補件。對此，日本資深媒體人矢板明夫分析，選民不滿國民黨和北京政府經常眉來眼去，被認為對國家不忠誠，恐是被罷免的最大原因。

矢板明夫提到，中選會昨日公布全國罷免團體第一波送交的第一階段連署書審議結果，而民間團體提出的19名國民黨立委罷免提案全部成案，順利進入第二階段，然而，9名民進黨立委的罷免提案，因連署書數量未達到門檻，給予補件的機會。

針對大罷免潮第一波審查的結果，矢板明夫分析，可見台灣的民意對去年一整年在野黨的表現十分不滿，所以連署踴躍，同時，對執政黨的表現，認為還可以接受，所以沒過門檻，雖說還可以不補件，但勢頭已衰，很可能就不了了之了。

矢板明夫點出，事前很多媒體報導，這次大罷免將成為藍綠兩黨的大對決，孰料，雙方還沒有開始排兵布陣，有一方的陣營突然消失了，今後大約半年時間，全台灣將展開一場轟轟烈烈的只針對國民黨立委的大罷免運動。

不過，引發矢板明夫關注的部分，是一般在民主國家，民眾往往對執政黨不滿意居多，沒想到在這次的大罷免，正好相反。他認為，此況是因為在野黨和台灣最大的敵人「北京的獨裁政府」，經常眉來眼去、暗通款曲，所以被選民們認為「對國家不忠誠」，是被罷免的最大原因。

此外，矢板明夫指出，中共官員又送來神助攻，中國全國政協主席王滬寧在昨日閉幕的對台工作會議上表示，「要團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。」

矢板明夫質疑，王滬寧要支持的「島內愛國統一力量」是指哪些人呢？自然不可能是對政局毫無影響力的「統促黨」之流，最容易想到的，就是將要被民眾罷免的那些立委們。

再者，矢板明夫說，另一位對岸的官員，是中國國防部發言人吳謙，在例行記者會上，當被問到台灣國軍今年的漢光演習將要擴大規模時，突然提高嗓門、氣急敗壞地說「正告民進黨，早晚收了你們！」。

面對中共官方接連的發言，矢板明夫直言，原來對岸的敵人只有民進黨，北京政府已經毫不掩飾，可見，台灣的大罷免運動確確實實地打到中共的痛處了。

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