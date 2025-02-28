郭正亮稱3綠委「嚴審槓掉」逃罷　中選會澄清：與選務事實明顯不符

▲全台罷免團體第一階段送審的提議書，經審定後19位藍委全過關，9位綠委則條件不符但後續仍可補提。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會昨公布第一階段罷免提議審定結果，其中包括吳沛憶、伍麗華等9名綠委未過關，前立委郭正亮批評是中選會「嚴審槓掉」。對此，中選會今（28日）回應，審查都是經過台北市選委會暨戶政事務所依法查對，因此特定人所言與法令規定暨選務事實明顯不符，故特予嚴正澄清。

趕在新制上路前，罷免團體送交的第一階段提議書，中選會完成查對並於昨日公布結果。經審議後，有19件立委罷免案可進入二階連署，清一色為藍委，包括王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁。

另外，有9件罷免案未達罷免提議門檻，後續10天內仍有一次機會補提。據了解，首次審定未過關的9案，全為民進黨立委之罷免案，包含綠委吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、陳瑩等。

針對郭正亮稱「3位綠委罷免案中選會嚴審槓掉」情事一節，中選會表示，經查核後與法令規定暨事實不符，該等案件是經台北市選委會暨戶政事務所依法查對，且中選會亦依查對結果予以審定，又特定人所言與法令規定暨選務事實明顯不符，故特予嚴正澄清。