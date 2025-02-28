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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮稱3綠委「嚴審槓掉」逃罷　中選會澄清：與選務事實明顯不符

▲▼全台罷免團體將於2/10（ㄧ）由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第一波連署書兩點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台罷免團體第一階段送審的提議書，經審定後19位藍委全過關，9位綠委則條件不符但後續仍可補提。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

中選會昨公布第一階段罷免提議審定結果，其中包括吳沛憶、伍麗華等9名綠委未過關，前立委郭正亮批評是中選會「嚴審槓掉」。對此，中選會今（28日）回應，審查都是經過台北市選委會暨戶政事務所依法查對，因此特定人所言與法令規定暨選務事實明顯不符，故特予嚴正澄清。

趕在新制上路前，罷免團體送交的第一階段提議書，中選會完成查對並於昨日公布結果。經審議後，有19件立委罷免案可進入二階連署，清一色為藍委，包括王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁。

另外，有9件罷免案未達罷免提議門檻，後續10天內仍有一次機會補提。據了解，首次審定未過關的9案，全為民進黨立委之罷免案，包含綠委吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、陳瑩等。

針對郭正亮稱「3位綠委罷免案中選會嚴審槓掉」情事一節，中選會表示，經查核後與法令規定暨事實不符，該等案件是經台北市選委會暨戶政事務所依法查對，且中選會亦依查對結果予以審定，又特定人所言與法令規定暨選務事實明顯不符，故特予嚴正澄清。

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