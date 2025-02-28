以罷制罷狙擊民進黨市議員？　牛煦庭揭最後未提案送件原因

▲牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

全台掀起大罷免潮，桃園6位國民黨立委罷免案第一階段過關。藍委牛煦庭表示，曾有藍軍支持者希望桃園也來個「以罷制罷」，但他希望「仇恨到我為止，公道自在人心」，因此經過內部會議討論，桃園最終沒有送出議員的罷免案。

對於罷免第一階段通過，牛煦庭直言「意料之中」，就任一年，問政評鑑第一名，卻也被迫迎戰，很是荒唐，雖不免感到疲憊，但他始終相信選民的判斷。這段時間，很多藍軍支持者希望桃園也來個「以罷制罷」，民進黨大選不服輸，那就再對決一次，不是你死就是我亡。不少自發性的連署書送到了黨部，幾位桃園民進黨議員當然在「狙擊名單」榜上有名。這年頭的政治，你不仁、我不義，問政第一名的立委都要面對罷免，挑剔這些議員的表現，欲加其罪，何患無辭？

牛煦庭說，但仔細想想，在蘆竹，議員許清順在體育會理事長期間，因為他在中央爭取核定濱海運動公園與河濱棒壘球場的建設經費，對他感謝再三；在龜山，議員李宗豪也曾委託他協助，爭取經費整平長庚醫護社區前面的道路。這些事情，在地方稀鬆平常，因為服務和建設，從來就不分黨派。如果今天大家都要被極端意識形態綁架，而把這些平常可以一起為民服務的管道通通阻斷，請問對一般市民，利益何在？

「無止境的大罷免勢必會在地方種下仇恨的種子」，牛煦庭認為，如果此時沒有肩膀擔起這樣的共業，影響的終究是地方的互信、市政的效率，最終，也會影響你我的生活品質，如此，並不符合他參選立委的初衷。

面對惡罷，牛煦庭說，「我確實主戰：終結政治詐騙，我一向不遺餘力；生活品質優先，卻不能隨意犧牲」，內部會議中，桃園隊六位立委經過討論，達成共識，市政優先、避免仇恨蔓延，一起扛下這波莫名其妙的罷免，才是真正負責任的表現。也因此，最後桃園沒有送出議員的罷免案。

牛煦庭坦言，要說出「仇恨到我為止」，需要勇氣，這分勇氣，來自於我對選民的信賴，和對初衷的堅持。接下來，他們照常工作、認真問政，「公道自在人心」，桃園的選民，一定會做出最有智慧的決斷。



