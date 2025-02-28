賴清德指228是蔣介石滔天大罪　蔣萬安：政治人物應謙卑面對歷史人民

▲台北市長蔣萬安出席二二八事件78周年紀念會 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（28日）上任後首度出席二二八事件中樞紀念儀式，他在致詞時提到，二二八事件是獨裁者蔣介石為了來台統治所犯下的滔天大罪。對此，身為蔣家後代的台北市長蔣萬安說，身為負責任的政治人物，面對歷史、面對人民，應該要謹慎應該要謙卑，應該要有更高的視野跟格局，要更大的包容；他表示，團結最大多數、記取歷史教訓，是身為政治人物應有的責任與胸襟。

蔣萬安說，當前台灣，對外要面對日益複雜的國際政治環境、對內要克服許多沒有共識的議題，怎麼樣團結最大多數、怎麼樣能真正記取歷史的教訓，這是身為政治人物應有的責任與胸襟，「這也是我對自己從政最大的期許」。

另外，賴清德也提到，沒有真相沒辦法社會和解，是否會呼籲賴政府趕快公布真相？蔣萬安說，台北市政府一直以來秉持社會進步及對於民主的價值，台北市也一直堅守多元包容理念，正視也重視歷史的過往，而且促進對於事實的完整了解。

記者追問，是否會用蔣家後代的身份向二二八家屬致歉？蔣萬安重申，過去已說過，台北市政府的立場一直是秉持社會進步、民主價值以及開放多元包容的精神，全面促進對於事實完整的理解，「我擔任台北市長第一次參加二二八紀念追思會的時候就表達過，對於當年發生二二八事件，向所有受難者及家屬表達最深的歉意」。

而稍早活動開始前，有民團抗議不能進來？今日活動是否有加派警力？蔣萬安說，這次警方安排都是照過往慣例，警察局昨天也有對外說明，最重要就是讓今天的追思紀念會和平進行。至於被二二八受難家屬指是加害者？蔣表示，台灣是一個民主包容多元的國家，我們尊重各種不同意見。