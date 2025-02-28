追思二二八事件　朱立倫：國民黨深刻反省過去勇於承擔責任

▲朱立倫追思二二八事件。（圖／翻攝朱立倫臉書）



記者崔至雲／台北報導

今天是二二八事件78週年紀念，國民黨主席朱立倫在臉書上表示，我們站在歷史的交匯點上，懷著沉重卻堅定的心情，追思二二八事件，國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任。同樣地，今天的執政者民進黨，也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。

「放下對立，攜手前進，讓台灣成為充滿希望的家園」，朱立倫指出，今天是二二八事件78週年紀念，大家站在歷史的交匯點上，懷著沉重卻堅定的心情，追思二二八事件，這段台灣歷史上的深刻傷痕。大家不只是悼念，更是提醒自己：和平得來不易，唯有大家攜手努力，才能確保社會安定，讓歷史不再重演，讓傷痛不再延續。

「面對歷史，我們必須誠實且謙卑」。朱立倫說，國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任。同樣地，今天的執政者——民進黨，也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。歷史的記憶應該帶來反思與團結，而不是仇恨與對立。我們的社會已經承受太多撕裂，現在是時候一起療傷，一起向前。

朱立倫提到，「家和萬事興」，這是大家最熟悉、最珍惜的價值。然而，近年來政治惡鬥加劇，社會充滿對立，讓他們不禁問自己，台灣可以更好，為什麼要選擇鬥爭？罷免、抹黑、攻擊，這樣的政治文化讓社會更加不安，讓彼此更加陌生。大家的家，不該是充滿對立的戰場，而應該是一個充滿希望與溫暖的家園。

朱立倫喊話，「我們可以選擇不同的道路。我們可以選擇對話，選擇理解，選擇穿越、選擇前進。我們可以選擇相信彼此，相信團結的力量，相信台灣的未來不是建立在仇恨與鬥爭上，而是建立在尊重與共榮之上」。今天的紀念，不只是為了回顧歷史，而是為了給未來一個希望——我們要一起走向一個更加溫暖、更加團結的台灣。

朱立倫說，放下對立，伸出雙手，與所有關心台灣的人一起努力，無論是執政者，還是社會上的每一個你我，都應該共同承擔這份責任。讓台灣的政治回歸理性，讓人民真正感受到安定與幸福。用愛、用包容、用團結，迎向更美好的未來。 因為唯有團結，台灣才能更強大。