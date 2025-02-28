怒指蔣萬安吼「加害者後代滾！」　228受害者家屬淚：他殺我家人

▲二二八事件78周年紀念會，北市舉辦追思活動，抗議民眾嗆蔣萬安走開。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

今年適逢二二八事件78周年，台北市政府在228公園舉辦「臺北市二二八事件78周年紀念系列活動」。台北市長蔣萬安約於活動前20分鐘到場與受害者家屬致意，未料，一名坐在貴賓席的婦人不斷高喊「加害者的後代滾開！」，隨後一旁工作人員上前安撫，但也遭婦人怒嗆「你們不要勸我！我會喊更大聲！」另也有一名婦人淚崩喊「他們殺死我們家人耶！」。

今天是二二八事件78周年，台北市政府以「光影彼端」為主軸紀念，活動當天也依往例以藝術表演、鳴鐘、默哀之追思方式向受難者默哀致敬。蔣萬安及前總統馬英九均出席。

蔣萬安在活動開始前就先到會場與受害者家屬致意，而當時一名坐在貴賓席的婦人看到蔣萬安入場，則開始大喊「加害者的後代走開！加害者還敢來！加害者為什麼要來！」，此時的蔣萬安因剛好在有其他貴賓握手致意，該名婦人更高聲喊「你還敢微笑！」一旁工作人員見狀則上前想安撫，但也遭婦人回嗆「你們不要勸我！我會喊更大聲！」。

活動開始後，馬英九也接續進場，該婦人見狀也直接喊出，「滾！滾！滾！馬英九滾蛋！混蛋！今天是什麼場合啊！為什麼加害者都來了！可惡！」。她身旁的另一名女性也不滿說「這個場合到底為什麼都是國民黨的人？」最後憤怒離席，邊走邊罵，「沒人跟我們說這是市政府舉辦的！他們殺死我們家人耶！讓我先生13歲就沒有爸爸，讓我們變成孤兒！」。