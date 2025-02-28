賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天大罪」

▲賴清德出席二二八事件78周年中樞紀念儀式。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（28日）出席二二八事件78周年中樞紀念儀式，今天是他首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，賴清德代表國家再度道歉。賴清德致詞時提到，二二八事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突，推給族群衝突毫無反省，毫無歉意，完全不負責任。陳儀部隊軍紀敗壞，獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治犯下滔天罪行，無計其數無辜的人受害，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

賴清德指出，二二八事件是台灣社會禁忌，數十年期間，台灣人有耳，沒嘴，不敢談論，因為在高壓政治之下沒有人敢自由表達自己的意見。一直到台灣人民共同打拚、國家民主化之後，政府才開始道歉、賠償、恢復名譽、立碑、放假紀念，成立基金會，每年舉辦紀念儀式，轉型正義雖然已經有相當進展，但是就如薛化元董事長所說，目前台灣社會還有聲音，為何只有受害者，並沒加害者；受害真相為何仍然不明，這樣的事情除了無法完全告慰受難者以及家屬，社會也沒辦法得到真正和解。

賴清德也提到，追查歷史的真相並不容易，像是1980年2月28日發生的林宅血案，至今仍然未破案。不過，近年來，針對林宅血案公布的調查或研究報告，都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，破壞關鍵證據，林宅血案政府難辭其咎，要代表政府向林家道歉。

賴清德認為，二二八事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突。把整個二二八事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任，非常不應該的行為。二二八發生的原因是當年台灣社會已經開始享受現代化的文明，夜不閉戶；當時主要交通工作腳踏車也不必鎖；雞、鴨就一籠一籠飼養在門口，不必煩惱。這是當時的台灣社會。

賴清德表示，來自大陸的軍隊，經過北伐、抗日、剿匪，連年戰爭，他們的生活水準當然是無法和台灣比，他們偷、搶、破壞，生活文明的落差引起天怒人怨，加上陳儀部隊軍紀敗壞，以及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行，無計其數無辜的人被捉、被關、被打、被殺，家破人亡，很多家屬也因此避走海外，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

針對二二八事件，賴清德強調，自己將率領政府繼續：第一， 加速政治檔案開放，追查真相：去年，已經要求國安局針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查其中的政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔案管理局審定，公開、查明真相。

第二，賴清德指出，進一步落實轉型正義：對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部啟動審議程序，保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括林宅血案的發生地—義光教會，是在獨裁威權時期，侵害人權的歷史現場。要請文化部，啟動審議程序，將義光教會列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。我希望，世世代代台灣人，都能走進歷史的現場，反思威權統治對人權、自由的破壞，共同深化台灣的民主發展。

至於第三，賴清德認為，要避免類似228不幸事件歷史重演：每一年二二八的紀念儀式，不僅僅是追思懷念受難者，安慰家屬，撫平傷痛，同時也是希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。我們已經知道，有主權才有國家；有國家才有民主；有民主人民才能作主；人民作主的國家才能避免國家機器再度傷害人民。

賴清德提到，我們也都知道，中國沒有放棄武力併吞台灣，台灣的主權、台灣的民主、台灣人民做主最大的威脅，就是來自中國。近年來中國並沒有放棄武力併吞台灣，加上文攻武嚇，利用台灣民主自由，多元開放的環境，吸引國人，黑道幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役軍警，進行統戰滲透分化，企圖顛覆台灣，根據國安局的報告，去年，因共諜案，起訴人數共64人，是2021年的四倍。

賴清德指出，台灣面對如此嚴峻的挑戰，我的使命，就是團結台灣。不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人。我會團結台灣，希望大家都可以永遠捍衛國家的主權不變、守護民主自由憲政體制不變、確保人民安居樂業、不容侵入併吞、不容228歷史重演的決心不變。

