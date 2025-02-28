　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天大罪」

▲▼賴清德出席 二二八事件78周年中樞紀念儀式 卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德出席二二八事件78周年中樞紀念儀式。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（28日）出席二二八事件78周年中樞紀念儀式，今天是他首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，賴清德代表國家再度道歉。賴清德致詞時提到，二二八事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突，推給族群衝突毫無反省，毫無歉意，完全不負責任。陳儀部隊軍紀敗壞，獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治犯下滔天罪行，無計其數無辜的人受害，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

賴清德指出，二二八事件是台灣社會禁忌，數十年期間，台灣人有耳，沒嘴，不敢談論，因為在高壓政治之下沒有人敢自由表達自己的意見。一直到台灣人民共同打拚、國家民主化之後，政府才開始道歉、賠償、恢復名譽、立碑、放假紀念，成立基金會，每年舉辦紀念儀式，轉型正義雖然已經有相當進展，但是就如薛化元董事長所說，目前台灣社會還有聲音，為何只有受害者，並沒加害者；受害真相為何仍然不明，這樣的事情除了無法完全告慰受難者以及家屬，社會也沒辦法得到真正和解。

賴清德也提到，追查歷史的真相並不容易，像是1980年2月28日發生的林宅血案，至今仍然未破案。不過，近年來，針對林宅血案公布的調查或研究報告，都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，破壞關鍵證據，林宅血案政府難辭其咎，要代表政府向林家道歉。

賴清德認為，二二八事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突。把整個二二八事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任，非常不應該的行為。二二八發生的原因是當年台灣社會已經開始享受現代化的文明，夜不閉戶；當時主要交通工作腳踏車也不必鎖；雞、鴨就一籠一籠飼養在門口，不必煩惱。這是當時的台灣社會。

賴清德表示，來自大陸的軍隊，經過北伐、抗日、剿匪，連年戰爭，他們的生活水準當然是無法和台灣比，他們偷、搶、破壞，生活文明的落差引起天怒人怨，加上陳儀部隊軍紀敗壞，以及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行，無計其數無辜的人被捉、被關、被打、被殺，家破人亡，很多家屬也因此避走海外，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

針對二二八事件，賴清德強調，自己將率領政府繼續：第一， 加速政治檔案開放，追查真相：去年，已經要求國安局針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查其中的政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔案管理局審定，公開、查明真相。

第二，賴清德指出，進一步落實轉型正義：對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部啟動審議程序，保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括林宅血案的發生地—義光教會，是在獨裁威權時期，侵害人權的歷史現場。要請文化部，啟動審議程序，將義光教會列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。我希望，世世代代台灣人，都能走進歷史的現場，反思威權統治對人權、自由的破壞，共同深化台灣的民主發展。

至於第三，賴清德認為，要避免類似228不幸事件歷史重演：每一年二二八的紀念儀式，不僅僅是追思懷念受難者，安慰家屬，撫平傷痛，同時也是希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。我們已經知道，有主權才有國家；有國家才有民主；有民主人民才能作主；人民作主的國家才能避免國家機器再度傷害人民。

賴清德提到，我們也都知道，中國沒有放棄武力併吞台灣，台灣的主權、台灣的民主、台灣人民做主最大的威脅，就是來自中國。近年來中國並沒有放棄武力併吞台灣，加上文攻武嚇，利用台灣民主自由，多元開放的環境，吸引國人，黑道幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役軍警，進行統戰滲透分化，企圖顛覆台灣，根據國安局的報告，去年，因共諜案，起訴人數共64人，是2021年的四倍。

賴清德指出，台灣面對如此嚴峻的挑戰，我的使命，就是團結台灣。不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人。我會團結台灣，希望大家都可以永遠捍衛國家的主權不變、守護民主自由憲政體制不變、確保人民安居樂業、不容侵入併吞、不容228歷史重演的決心不變。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南港LaLaport「停車1小時200元」炸鍋！　業者：目前
金正恩下令做好「核武戰備」
樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」　胸墊當眾移位被看光
台灣醫療「最缺1物」　醫嘆：急診擠爆，只是崩壞的冰山一角
派出所長戰酒店！被設局拍照　遭記過拔官
賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙少康轟國民黨抄名冊、戰力弱　沈伯洋：代表罷免綠委正當性低

大罷免19藍委通過一階審查　矢板明夫：選民不滿藍營和北京眉來眼去

陳佩琪稱柯文哲冤獄「228從沒離開」　綠黨團：請停止消費受難前輩

賴清德指中國持續文攻武嚇　「利用名嘴、黑道、政黨統戰滲透」

弟收押妹交保！捲貪污案照跑行程　林岱樺微笑受訪：勇敢面對

追思二二八事件　朱立倫：國民黨深刻反省過去勇於承擔責任

賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天大罪」

首次總統身分出席228紀念儀式　賴清德代表國家再度道歉

中共官媒曾嗆「登台不留活口」　曹興誠：不罷藍委228會每天上演

228事件78週年　洪秀柱籲：直視歷史真相拒絕政治操弄

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

趙少康轟國民黨抄名冊、戰力弱　沈伯洋：代表罷免綠委正當性低

大罷免19藍委通過一階審查　矢板明夫：選民不滿藍營和北京眉來眼去

陳佩琪稱柯文哲冤獄「228從沒離開」　綠黨團：請停止消費受難前輩

賴清德指中國持續文攻武嚇　「利用名嘴、黑道、政黨統戰滲透」

弟收押妹交保！捲貪污案照跑行程　林岱樺微笑受訪：勇敢面對

追思二二八事件　朱立倫：國民黨深刻反省過去勇於承擔責任

賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天大罪」

首次總統身分出席228紀念儀式　賴清德代表國家再度道歉

中共官媒曾嗆「登台不留活口」　曹興誠：不罷藍委228會每天上演

228事件78週年　洪秀柱籲：直視歷史真相拒絕政治操弄

健保署出手！「砸30億」緩解急診塞爆　蒼藍鴿酸：挖東牆補西牆

美眾議員提法案　若中國侵台將公開中共高官資產

「祝融號」新發現！　火星中低緯度曾存在古代海洋

金門女誤信「中大獎」陷阱！要開啟網路轉帳　警銀聯手成功阻詐

拒絕職場霸凌！花蓮推動員工協助方案　諮商師：勇敢向侵害說不

數學天賦驚人！7歲當大學客座教授　12歲天才神童上大學了

南港LaLaport停車1小時200元網炸鍋　業者：目前已撤下

雲林廣設長輩健身房　第27處銀髮健身俱樂部正式揭牌服務

勇士萌神柯瑞狂飆56分　賽後「原味球衣」得主是老媽

花蓮分署連假後首拍！土壤肥沃農地　還有空拍畫面可看

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

政治熱門新聞

罷綠委一階沒過關？　藍青年軍：無從得知

9綠委罷免案一階審查未過　趙少康轟：戰力弱又沒出息的在野黨

賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天大罪」

賴清德緊盯衛福部！醫院壅塞「別只有解釋」　下令回去討論擬策略

民眾黨首次「無柯一日北高」　黃國昌：柯會很高興從一個人變一群人

轟柯文哲解除禁見「戲精耍特權」　黃智賢質疑：政客這麼大嗎？

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

感受到柯家人巨大悲傷　黃國昌：民眾黨絕不會讓柯主席的家人孤單

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

陳佩琪：柯爸擔心柯　好幾次不想離開

賴清德出手幫台灣人「降三高」　拚5年三高慢性病死亡降三分之一

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

114年高普考7月4日起舉行「分16考區」　暫定錄取5159名

2千人連署廢《壯促法》　王婉諭赴立院遞請願案：收拾吳春城留下爛攤

更多熱門

相關新聞

首次總統身分出席228紀念儀式　賴清德代表國家再度道歉

首次總統身分出席228紀念儀式　賴清德代表國家再度道歉

總統賴清德今（28日）出席二二八事件78周年中樞紀念儀式，賴清德致詞時表示，今天是他第一次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，首先，要代表國家再度道歉。賴清德也提到，二二八事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突，推給族群衝突毫無反省，毫無歉意，完全不負責任。陳儀部隊軍紀敗壞，獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治犯下滔天罪行，無計其數無辜的人受害，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

9綠委罷免案一階審查未過　趙少康轟：戰力弱又沒出息的在野黨

9綠委罷免案一階審查未過　趙少康轟：戰力弱又沒出息的在野黨

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

明一日北高　昌：用身體乘載記憶重量

明一日北高　昌：用身體乘載記憶重量

陳佩琪：柯爸擔心柯　好幾次不想離開

陳佩琪：柯爸擔心柯　好幾次不想離開

關鍵字：

賴清德二二八蔣介石國民黨屠殺

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

川普關稅重擊！費半血崩逾6％　台積電ADR跌6.95％

頭牙前找到碎屍魔大嫂頭顱　專家：降頭反撲

資生堂千金「生5寶」泳裝照見妊娠紋！她高EQ回14字

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面