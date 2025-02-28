賴清德指中國持續文攻武嚇　「利用名嘴、黑道、政黨統戰滲透」

▲賴清德出席二二八事件78周年中樞紀念儀式。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

賴清德今（28日）首次以總統身分出席二二八事件78周年中樞紀念儀式，除代表國家道歉外，賴清德致詞時也提到，有國家才有民主；有民主人民才能作主；人民作主的國家才能避免國家機器再度傷害人民。而中國並未放棄武力併吞台灣，台灣的主權、民主最大威脅就來自中國。文攻武嚇，利用台灣民主自由，多元開放的環境，吸引國人，黑道幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役軍警，進行統戰滲透分化，「面對如此嚴峻挑戰，我的使命，就是團結台灣。」

賴清德強調，進一步落實轉型正義：對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部啟動審議程序，保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括林宅血案的發生地—義光教會，是在獨裁威權時期，侵害人權的歷史現場。要請文化部，啟動審議程序，將義光教會列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。

賴清德續指，避免類似228不幸事件歷史重演：每一年二二八的紀念儀式，不僅僅是追思懷念受難者，安慰家屬，撫平傷痛，同時也是希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。有主權才有國家；有國家才有民主；有民主人民才能作主；人民作主的國家才能避免國家機器再度傷害人民。

賴清德也提到，我們也都知道，中國沒有放棄武力併吞台灣，台灣的主權、台灣的民主、台灣人民做主最大的威脅，就是來自中國。近年來中國並沒有放棄武力併吞台灣，加上文攻武嚇，利用台灣民主自由，多元開放的環境，吸引國人，黑道幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役軍警，進行統戰滲透分化，企圖顛覆台灣，根據國安局的報告，去年，因共諜案，起訴人數共64人，是2021年的四倍。

賴清德指出，台灣面對如此嚴峻的挑戰，他的使命，就是團結台灣。不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人。我會團結台灣，希望大家都可以永遠捍衛國家的主權不變、守護民主自由憲政體制不變、確保人民安居樂業、不容侵入併吞、不容228歷史重演的決心不變。

