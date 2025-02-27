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明一日北高！黃國昌：曾想過如果重來　會不會放下一切「回家多陪爸」

▲▼民眾黨主席黃國昌。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

身為二二八受難者家屬的前民眾黨主席柯文哲，每年228都會進行「一日北高」活動，希望以汗水代替淚水；如今柯被羈押禁見，改由民眾黨主席黃國昌率隊，以接力方式完成，預計明（28日）凌晨3時15分從土城看守所出發。黃國昌今（27日）晚表示，自己為一日北高訓練時，在飛輪上不斷想起父親離開前幾個月的樣子，讓他思考「如果重新再來一次，我會不會放下一切對台灣未來的任何想法或期待，回家多陪老爸一段時間？」

黃國昌27日晚間於臉書發出「用身體乘載記憶的重量：2025.2.28北高一日前夜手記」文章，表示去年是他加入民眾黨之後，第一次與許多夥伴一起在228參加一日北高，在柯文哲的創設下，這個日子與行動已經成為民眾黨的重要傳統。

黃國昌提到，過去也會帶孩子到河濱公園騎車，但跟一日北高的挑戰強度完全沒辦法相比，去年曾忍不住問柯在訓練或騎車的時候，腦袋中都在想什麼？而柯文哲說，「你的身體被困在一台腳踏車上、你的大腦想什麼都沒用，你想到什麼身體也沒辦法馬上去做。所以我都會想一些現實中沒辦法辦到的事，像是『這件事如果重來一次，到底應該怎麼做？』」

黃國昌指出，為了今年一日北高，自己在飛輪上腦海中不斷浮出的，卻是老爸離開前幾個月的樣子，「那個時候老爸的狀況已經很糟糕了，我不禁想『如果重來一次，我會不會放下一切對台灣未來的任何想法或期待，回家多陪老爸一段時間？』何況在那之前，已經有幾位醫師很超乎責任地為老爸多爭取了10年的生命」。

黃國昌說，強迫自己回到某一刻的人生當下，其實是件對心靈很痛苦的事情，但如果沒有經歷這種記憶的重量訓練、如果選擇遺忘，雖然過程會更加輕鬆，卻也永遠沒辦法長出心靈的肌肉，去應對未來可能產生的更大危機，「對我來說228是一個這樣的日子，這一天是一個屬於反省的日子，重點不是在『誰』需要反省？而是在『我自己』需要反省什麼？用身體去感受記憶的重量，就是屬於每一個人自己的心靈重訓」。

黃國昌稱，「我無法想像柯文哲在這一天，在228這個柯文哲祖父因而離世的日子裡，他心理此刻有什麼感受。」228在台灣既是最屬於公眾的日子，但也同時是最私密的日子，在這一天必須要求自己思考，「這件如果事情重來一次，我到底該怎麼做？」這就是這個日子能夠教導大家最珍貴的事，「該上床休息了，準備清晨2點起床迎接自省與挑戰」。

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