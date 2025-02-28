9綠委罷免案一階審查未過　趙少康轟：戰力弱又沒出息的在野黨

▲中廣前董事長趙少康開轟，9綠委罷免案一階審查未果，沒看過戰力這麼弱的在野黨。（資料照／趙少康辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會昨日公告第一波罷免案中，有9位綠委的第一階段合格連署書數量不足，依照《選罷法》可於10日內補件。對此，中廣前董事長趙少康今（28日）在臉書開轟，自己沒看過戰力這麼弱的在野黨，並直言，抄名單還被抓包，根本是在擺爛、耍廢，只想防守不想進攻，怎麼沒出息至此？

趙少康提到，中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，不料，9件失敗的都是民進黨立委，還包括一般認為被罷免機會很高的吳沛憶、張宏陸、伍麗華跟陳瑩。

趙少康指出，加上先前傳出好幾件連署「抄名單」被抓包的，都是罷免民進黨立委的連署案，根本上，已經嚴重影響國民黨形象，也讓支持者失望，他也直言，「沒看過戰力這麼弱的在野黨」。

趙少康認為，柯建銘不顧國家發展、民生經濟，發動大罷免潮，可能讓立法院這個會期空轉，還說了大白話，所有大罷免，都是柯建銘跟賴清德、卓榮泰全程參與，實際上，就是一個團隊在跟國民黨作戰。

既然民進黨擺明是府院黨全部投入，趙少康質疑，國民黨卻坐視惡罷橫行，擺爛、耍廢，連罷免綠委的第一階段連署都不過，二階要如何過？身為在野黨，怎麼可以這麼沒出息，只想防守不進攻？

趙少康強調，國民黨不能只想防禦，不敢攻擊，也不可以只想冷戰不願熱戰，以戰止戰不可以只是口號，雖然有人為藍營開脫，說民進黨有錢有資源，可以做人民團體後盾，而國民黨一窮二白，寸步難行，但沒錢、沒資源就沒行動力，那2026怎麼選？2028怎麼選？

此外，趙少康也直指，當初侯友宜和他選總統副總統競選補助金1億4000多萬元，不是都捐給國民黨了？40多個區域立委當選的政黨補助金，每票50元，每年2億多元，4年10億元都到那裡去了？如果都付黨工薪資了，那黨工的動員力在哪裡？

趙少康說，國民黨過去總是質疑民進黨發動的罷免案，連署名單都是抄來的，所以要修正選罷法，連署必須附上身分證，結果現在的反惡罷居然好的不學，也在抄名單？

最後，趙少康強調，根據《選罷法》規定，被退件的罷免連署案還有一次補件的機會，請其它團體腳踏實地募集連署書，如果不能在10天內趕快補足連署人數，真會被民進黨笑死。