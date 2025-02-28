馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

相聲演員馮翊綱近日在Podcast節目上稱，自己經常來往兩岸，感覺不到中國的敵意，「我不認為中華人民共和國在威脅什麼，這就是眼界的問題。」馮也指出，共機飛來是「不斷做大內宣，告訴你共軍不斷飛來。」對此，時代力量黨主席王婉諭27日表示，實在難以理解馮翊綱到底在說什麼。難道共機飛來都是假新聞？這不是陰謀論，而是國軍每一天都在真實面對的威脅，難道真的要兵臨城下才叫威脅嗎？

馮翊綱近日參與百靈果Podcast節目，主持人詢問，現在台灣的氛圍是吵成一團，其中包含中共的威脅，你可以理解嗎？對此，馮翊綱說，「我不認為中華人民共和國在威脅什麼，這就是眼界的問題。因為我經常來往兩岸，我不覺得人家在威脅我們耶，怎麼辦？」主持人回「因為共軍就會飛來嘛」。

馮翊綱表示，「什麼時候飛來？什麼時候？誰講的？是誰在講的？」主持人則回「新聞上面講的」。對此，馮翊綱說，「對，新聞是誰在控制的，我們這裡執政的人很想做一些事情，他現在要做的事是把反對他的國會議員（立法委員）罷免掉嘛，就是在搞政治鬥爭」

馮翊綱相關言論引起大批網友討論，王婉諭坦言，實在難以理解馮翊綱到底在說什麼。沒感受到中國在威脅台灣？共機飛來都是假新聞？請問我們真的生活在同一個島嶼上嗎？

王婉諭指出，共機擾台，不是什麼陰謀論、不是什麼假訊息，而是國軍每一天都在真實面對的威脅。甚至，前天中共還在沿海突然發動射擊訓練，還有中資貨輪再度切斷台澎海底電纜，中共國防部發言人甚至公開表示「早晚要收了你們」。這不是威脅，難道真的要兵臨城下才叫威脅嗎？

王婉諭直言，沒有什麼比溫水煮青蛙來得更可怕。中共最想看到的，就是台灣失去警覺、習慣成自然，慢慢地卸下防備，讓他們可以趁虛而入。中共的侵略威脅從未消失過，差別只在於你選擇做好準備，還是掩耳盜鈴而已。