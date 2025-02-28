首次總統身分出席228紀念儀式　賴清德代表國家再度道歉

▲賴清德出席二二八事件78周年中樞紀念儀式。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（28日）出席二二八事件78周年中樞紀念儀式，賴清德致詞時表示，今天是他第一次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，首先，要代表國家再度道歉。賴清德也提到，二二八事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突，推給族群衝突毫無反省，毫無歉意，完全不負責任。陳儀部隊軍紀敗壞，獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治犯下滔天罪行，無計其數無辜的人受害，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

賴清德指出，二二八事件已經78年了，當年死裡逃生的受難者，也在無情的歲月中漸漸凋零，最近，使人欽佩，刼後餘生都為轉型正義打拚的彰化縣二二八關懷協會創會，林才壽會長也離開人世，受難者每一次的離開，都讓我們很不捨。我在這裡也希望每一位離開我們的受難者，都可以離開世間一切痛苦，返回天堂、自由自在。

賴清德認為，二二八事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突。把整個二二八事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任，非常不應該的行為。二二八發生的原因是當年台灣社會已經開始享受現代化的文明，夜不閉戶；當時主要交通工作腳踏車也不必鎖；雞、鴨就一籠一籠飼養在門口，不必煩惱。這是當時的台灣社會。

賴清德表示，來自大陸的軍隊，經過北伐、抗日、剿匪，連年戰爭，他們的生活水準當然是無法和台灣比，他們偷、搶、破壞，生活文明的落差引起天怒人怨，加上陳儀部隊軍紀敗壞，以及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行，無計其數無辜的人被捉、被關、被打、被殺，家破人亡，很多家屬也因此避走海外，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

賴清德指出，二二八事件是台灣社會禁忌，數十年期間，台灣人有耳，沒嘴，不敢談論，因為在高壓政治之下沒有人敢自由表達自己的意見。一直到台灣人民共同打拚、國家民主化之後，政府才開始道歉、賠償、恢復名譽、立碑、放假紀念，成立基金會，每年舉辦紀念儀式，轉型正義雖然已經有相當進展，但是就如薛化元董事長所說，目前台灣社會還有聲音，為何只有受害者，並沒加害者；受害真相為何仍然不明，這樣的事情除了無法完全告慰受難者以及家屬，社會也沒辦法得到真正和解。

賴清德強調，未來，他本人、卓院長、行政院相關部會，應該要協助二二八基金會將這幾年社會各界在轉型正義、特別是加害者資料的部分，應該完整讓社會知道。在這個基礎上，我們共同打拚，追求社會和解、可以團結合作。