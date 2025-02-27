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柯爸擔心柯文哲「好幾次不想離開」　陳佩琪：228多年後只是換一批人

▲陳佩琪、柯文哲媽媽何瑞英離開台北地院。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪、柯文哲媽媽何瑞英離開台北地院。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金案，但近期父親柯承發過世，將在3月10日舉辦告別式，身為長子的柯與家人都希望能討論治喪事宜，因此聲請解除禁止接見、通信；台北地院今（27日）開庭，柯妻陳佩琪原希望能解禁至4月2日，但法官決定只能解禁至3月10日。對此，陳佩琪稍早發臉書，談及「柯爸」擔心柯文哲冤獄，好幾次撐住不想離開，最後還是事與願違。

陳佩琪27日晚間於臉書發文，放上身為228受難者家屬的柯承發照片，表示「228是您心中的痛，您常跟子孫輩講述小時候的遭遇，有時還會忍不住哽咽。今年的228您已經沒陪伴我們了，臨走前沒有長子隨侍在側的遺憾，我們都懂得。」

陳佩琪提到，「你兒子（意指柯文哲）雙手曾救回過多少陌生人的命，但活著時，不讓他見你（柯承發）最後一面，死也不讓他送你最後一程，你兒子為了一個根本沒有參與的決策會議，被硬栽贓圖利，他現在就因這些莫須有的指控被關押在陰冷的大牢中，這發生在2025年的台灣。」

陳佩琪稱，「我知道您（柯承發）擔心兒子的冤獄，好幾次撐住不想離開，最後還是事與願違，今年的228無法再跟您一起追思祖先了，安息吧！」歷史是人類行為的借鏡，可以原諒但不能遺忘，「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人，對著台灣人做著和七十多年前同樣的事情罷了，百姓悲鳴！蒼天無眼！」

此外，陳佩琪也於留言補充，「我本答應民眾黨一日北高接力團隊的隨隊醫師，但現因家庭變故無法成行，希望民眾黨在新任黨主席的帶領下，秉持前主席以汗水代替淚水的精神， 繼續往前進。」

▲▼陳佩琪臉書發文，談及「柯爸」擔心柯文哲冤獄，好幾次撐住不想離開，最後還是事與願違。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲▼陳佩琪臉書發文，談及「柯爸」擔心柯文哲冤獄，好幾次撐住不想離開，最後還是事與願違。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

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