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護理師被迫狂加班「薪水卻比牙助低」　網嘆：根本羞辱人

護理師加班工時長「薪水比牙助低」想離職　過來人嘆：真的少到不可思議

▲一名牙助分享，急診護理師友人即使加班，薪水還比自己低。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

近期各大醫院急診壅塞問題嚴重，全台醫療量能吃緊，也出現了醫護人員離職潮。就有一名網友分享，她的急診護理師友人相當辛苦，不僅工時長，薪水加上加班費還比自己當牙醫助理還低，因此準備提出離職，而貼文曝光後，讓不少鄉民紛紛感嘆，「我在醫院也看不下去那群護理師領羞辱人的薪水」、「好難過，我們的醫護待遇環境竟然這麼糟糕」。

這名網友日前在Dcard發文表示，她是牙醫助理，朋友是急診護理師，自己能正常打卡上下班，對方卻需要提早上班、超晚下班，結果自己的薪水還比對方加班後更高，現在對方準備提離職來牙醫診所應徵，這也讓她不禁直呼「請救救前線護理人員」。

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對此，大批網友在貼文下方留言道，「只能說，恭喜離職，我在醫院也看不下去那群護理師領羞辱人的薪水」、「哎，這是真的，我也從醫院跳牙助」、「護理的薪水真的太可憐，3萬塊的薪水都沒50嵐多」、「護理人員都很辛苦，還有長照人員也是，家族中有親戚在長照機構工作，每個月的薪水真的少到不可思議」。

也有人透露，「我在台中面試過一間牙助諮詢師，月薪開在7萬」、「我媽牙助（非護理），他每個月6萬起跳」、「這是真的，我也從醫院跳牙助，北部醫中純白班4萬2，北部牙助白班8小時準時上下班5萬6」。

不過，有不少人質疑「普遍牙助薪水都才3萬多塊而已」、「我以前當過3年牙助，真的是被當狗用了……1個月休4天 ，最高只領過29970」、「我之前當牙助錢超少，事情超多」。原PO則回應，「牙醫很賺錢，但要看醫生老闆肯不肯給」、「我們有很多自費諮詢等等的獎金額外算」、「有些診所賺很多還是願意分給員工的，比如像我們老闆」。

另外，針對醫護問題，護理師兼實況主Rena也在直播中說到，「不知道哪一間醫院徵人才3萬多欸，累個半死還要輪班欸，蛤3萬多誰要做啊，3萬多然後包大小夜4、5萬誰要做，整個月大夜誰要做，誰要啊！我都幾歲了，我還要包大小夜，不要！」

Rena指出，很多人說護理師態度很差，但她真的覺得沒辦法，因為環境就是很爛，「你要我怎麼當一個很有耐心的南丁格爾，在那邊說『會痛嗎，我要打針囉』……真的做不到，我心情差得要死，一大堆人一直叫我，我都忙得快死了」。

Rena說，很多人會一直喊「護理師！護理師」，她們抱著一大疊資料跑來跑去，在護理站打資料時，還要被人質疑「有時間在護理站玩電腦，又沒有時間來照顧我」，讓她相當無奈。Rena也強調，「現階段的健保體制簡直是醫病雙輸，護理師的小腦袋已經想不出比離職更好的辦法了」。

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關鍵字：

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