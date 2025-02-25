鼻咽癌患者出院...外籍妻憂如何照護　埔榮護理師手把手協助

▲埔榮護理師協助鼻咽癌患者張姓男子及其外籍妻子，共迎居家照護新生活。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

張姓男子罹患鼻咽癌，接受氣管造口術，其外籍妻子在丈夫住院期間，因語言和文化差異、治療和照護問題，面臨前所未有的壓力，所幸臺中榮總埔里分院的洪姓護理師適時伸出援手，成為她最大的依靠。

埔榮醫院指出，張妻在與醫護人員的溝通上略顯吃力，雖常面帶微笑，但暗自留下的淚水卻透露出內心深處的焦慮與無助，隨丈夫病情穩定並轉入復健病房，在復健團隊努力下逐漸恢復健康，但當醫師宣布可準備出院時，張妻的心情卻陷入矛盾：既為丈夫能夠回家感到欣慰，卻也因即將接手照護責任而深感不安，特別是自己完全沒有經驗的氣切護理相關操作，如清潔氣切管、吸痰與濕化等，更感到無從下手。

洪姓護理師則是專門負責出院準備的資深護理師，在主動了解張妻的困難後，為她量身設計一套簡單易懂的教學計畫，除親自示範清潔氣切管、濕化操作或紗布更換，一步步引導張妻實際操作，更透過肢體動作與翻譯工具，讓教學過程更加順暢；張妻最初因緊張而手顫不止，但在洪姓護理師不斷鼓勵與陪伴下，逐漸克服恐懼，手勢愈加穩定，操作也越來越熟練。

洪姓護理師表示，復健與居家照護其實是延續性的過程，不僅要幫助病人康復，也希望陪伴家屬建立信心，學會如何成為最佳的支持者；她強調出院準備不僅是技術的傳授，更是心理上的支持，也為所有面臨困境的家庭帶來無限的啟發與力量。