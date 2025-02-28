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護理師正妹死亡吶喊「3萬誰要」：小腦袋想不出比離職更好的辦法

▲▼總統賴清德主持健康台灣委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持健康台灣委員會。（圖／總統府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

急診爆滿引發基層醫護焦慮，衛福部次長林靜儀日前的「呵呵，小腦袋」一說也惹怒醫界，甚至在急診壅塞危機期間，參加製藥公會尾牙高歌歡唱，逼得總統賴清德出面，指示衛福部，建立區域醫院和醫學中心網絡，並確保緊急醫療網能夠發揮功能，但還是治標不治本。有護理師也透過直播怒轟，崩潰地樣子讓網友看了又好笑又心疼。

總統賴清德27日主持「健康台灣推動委員會」召開第三次會議，敲定推行「三高防治888計畫」，防治慢性病；針對醫院壅塞議題，在卓榮泰院長的指示下，衛福部也已制定短期的因應策略，包括各縣市衛生局加強督導、調度急診病床，持續強化病床調度、加強民眾獲取分級就醫資訊、落實醫療分級制度、持續獎勵醫院增聘護理人力及研議調整健保給付等。

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對此，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，「一樣的結論還要再開會這樣子應該是浪費公帑，反正就是死不承認沒有護理人力、沒床這件事情，意思就是護理人員離職的不夠多。所以就是要繼續壓榨護理人員做功德，任由醫院任意跨科調動支援危害病人安全」。

▲▼衛福部與醫療工會開會商議血汗問題，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳。（圖／記者洪巧藍攝）

陳玉鳳表示，護理人員不用期待了，醫院大雜科病房，以及跨科調動和跨單位支援，應該會發生更嚴重，因為連總統都定調，「相信離職的護理人員也應該會更多了。還是呼籲護理人員，保護病人安全及自己職場安全，該拒絕就拒絕。真的造成職業危害，真的不要勉強自己，太累了，就離職也不用擔心沒有工作，很多行業都很歡迎護理人員。外面的天空都蠻好的」。

陳玉鳳曾呼籲，護理人力流失的解方，在於薪資獎金，願意留在急診的人應該給予2倍加班費用、曾離職的人員回流薪資，不含夜班費用至少起薪5萬元起，年資特休則繼續計算，只有解決低薪問題，才能讓護理人員回歸。

▲▼護理師正妹死亡吶喊「3萬誰要做」：小腦袋想不出比離職更好的辦法。（圖／翻攝wvalavw）

▲護理師兼實況主Rena。（圖／翻攝wvalavw）

近期大量醫護在網路抱怨，護理師兼實況主Rena也在直播時表示，她在網路上看到有醫院徵人，竟開出月薪3萬，崩潰地大叫「才3萬多欸，累個半死還要輪班耶！3萬多誰要做啊！3萬出頭誰要做，3萬多然後包大小夜4、5萬，誰要做！整個月大夜，誰要啊！我都幾歲了，我還要包大夜班，不要！」

Rena表示，很多人說護理師態度很差，但真的沒辦法，因為環境就是很爛，完全沒辦法當一個很有耐心的南丁格爾，「真的做不到，我心情差得要死，一大堆人一直叫我，我都忙得快死了」，且她們在護理站打資料，還要被病人質疑，因此感到非常無奈。 

最後，Rena表示，「現階段的健保體制簡直是醫病雙輸，護理師的小腦袋已經想不出比離職更好的辦法了」。

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