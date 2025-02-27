　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

交往帥氣男友1個月　女和家人分享照片「媽一看卻突然崩潰」

▲情侶吵架,分手,感情,做錯事。（圖／達志／示意圖）

▲女子分享男友照片給母親看，意外發現驚人真相。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子透過朋友結識一名帥氣男子，2人交往後雖然一切都很順利，但她心裡總有不安的感覺，直到某天把男友照片給媽媽看過後，媽媽突然崩潰大喊「不可以」，意外發現和男友是表兄妹。

女子芙洛(Flo)把自己的故事分享到當地Podcast節目Everybody Has a Secret中，主持人安娜貝爾(Annabelle Lee)和漢森(Louis Hanson)在節目中從她的來信得知，芙洛當初透過共同朋友結識了男友羅伯特(Robert)，2人很快就產生好感。

@everybodyhasasecret ROBERT!!!!! #crazy #storytime #redditstories #redditreadings #everybodyhasasecret #podcast #secret #dating ♬ original sound - everybody has a secret

芙洛表示，男友是一個很紳士的人，外型帥氣、個性又好，再加上2人價值觀相近，所以很自然就開始交往，雖然一切都很順利，但她總覺得這段感情哪裡不太對勁，直到某天媽媽看到男友的照片後突然變得很激動。

芙洛表示，媽媽看到照片後突然激動大喊「不不不！你不可以和他交往」，起初她以為媽媽不喜歡男友外表，媽媽才告訴她其實2人是表兄妹，荒謬的情況把她嚇了一大跳。

芙洛表示，後來她把這件事情告訴男友，沒想到男友知道後竟然不介意，還認為2人可以再試看看，但她完全無法接受選擇分手，無奈表示，「直到現在，我還是搞不懂這一切是怎麼回事」。節目曝光後獲得網友討論，「天啊，這根本是電視劇的劇情」，還有網友指出，澳洲法律其實表兄妹結婚是合法的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 16e開箱！　實拍、外觀曝光
LIVE／超美！曾智希、陳志強婚禮登場
陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮53桌寵曾智希
曾智希、陳志強婚禮伴娘、伴郎團曝光！賓客全大咖
快訊／《開心鬼》黃百鳴涉內線交易！　獲准85萬保釋候審
快訊／奧斯卡影帝離世　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中
大嫂頭顱幾剩白骨！　脖子也不見了
獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝
陸國防部正告民進黨：早晚收了你們！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

漁夫捕到深海怪魚　「濕滑圓體配大口」20萬網嚇：是外星人大腦

24歲女遛狗遭割喉殺害　父親在海邊鏟沙「意外挖出女兒屍體」

女童在清真寺晨禱被抱走性侵　「現場沒人發現」警逮捕19歲凶嫌

虎斑貓雪天送小主人上學　一離開「秒衝回家取暖」網笑：最棒保母

男夢到中大獎　隔天發現「真的中360萬頭獎」嚇：連金額都一樣

孕婦旅遊遇熱像儀　意外拍「未出生寶寶第一張合照」可愛畫面曝

橘貓搬家時突然失蹤　女童3周後「沙發內聽到虛弱喵喵聲」超驚喜

美國「台裔議員」痛批川普！　加徵關稅害物價上漲

男搭車暴斃！乘客「伴屍12小時」沒人發現　司機一叫才知人僵了

美烏洽簽礦產協議　烏克蘭重要礦產與分布一次看

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

美國「台裔議員」痛批川普！　加徵關稅害物價上漲

男搭車暴斃！乘客「伴屍12小時」沒人發現　司機一叫才知人僵了

美烏洽簽礦產協議　烏克蘭重要礦產與分布一次看

泰網紅過勞！過敏罹罕病「史蒂芬強森症候群」　全身流膿1天1夜病逝

女優激戰46國男人！狠酸德國男超無趣　大讚「1國男」最銷魂

全球最大朝聖集會　大壺節6.6億人參加創紀錄

凱特超越黛妃　獲得「皇家認證」打破英國王室115年傳統

交往帥氣男友1個月　女和家人分享照片「媽一看卻突然崩潰」

情侶在海灘「後浪推前浪」　被阻止仍繼續激戰！完事後淡定走入海裡

女行員「偷走客戶保險箱」1451萬現金！　日本瑞穗銀行認了道歉

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

228連假台東警方加強交通疏導　確保行車順暢

赴日旅遊注意！JR九州鐵路周遊券4月調漲　最高漲幅25%

新北社宅＋2！三重、土城新增739戶　周遭環境一次看

浪漫櫻花雨來了！桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

昨軍演今惠台　陸委會：中共「和戰兩手」策略

FENDI將中國結稱為「韓國結」　陸揚言抵制：文化剽竊

聰明吃健康選　台南首屆「飲食營養教育教案徵選」成果表揚

「追分成功御守」成中華隊晉級神物　台鐵宣布限量開賣

80歲翁陷愛情詐騙！「德籍護師」未婚妻被綁架　急買點數要贖人

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

國際熱門新聞

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

拒絕馬斯克　美國政府效率部21員工辭職

英特爾徹底覺悟！拒犯7年前錯誤

輝達勁揚4%「盤後財報」超預期　台積電ADR漲3％

女摔角手「雪乳彈出」比賽中慘露點

即／韓金浦機場火災！濃煙瀰漫機場跑道

挺台灣！台北榮總入選「全球最佳醫院250強」

川普擬推公民金卡　各國現況一次看

美私人軍事公司老闆：俄羅斯戰力大增

泰緬打詐救7141人！25名台灣受害者將被釋放

美國是否阻止中國武力犯台？　川普再度拒絕作出承諾

緬甸「天菜和尚」結婚了！妻子超狂背景曝

男豪宅「殺弟挖眼」　警察懷疑他吞下肚

川普證實：澤倫斯基2／28訪華府　商討礦物協議

更多熱門

相關新聞

24歲女遛狗失蹤　父親海邊鏟沙「挖出女兒屍體」

24歲女遛狗失蹤　父親海邊鏟沙「挖出女兒屍體」

澳洲24歲女子托雅(Toyah Cordingley)2018年被人發現陳屍在昆士蘭Wangetti Beach沙灘上，脖子上有嚴重割傷。父親近來在法庭上回憶，他在沙灘上用鏟子挖沙時意外挖出一隻腳，後來發現是女兒的悲傷時刻。

花蓮女持利剪隨機刺人　躲男友家廁所被警揪出

花蓮女持利剪隨機刺人　躲男友家廁所被警揪出

會計師轉當應召女　「靠1招」瞞父母3年

會計師轉當應召女　「靠1招」瞞父母3年

周董挺五月天穿還沒賣的粉紅外套

周董挺五月天穿還沒賣的粉紅外套

床單特別黃　她愣「男友是會掉色的生物」爆共鳴

床單特別黃　她愣「男友是會掉色的生物」爆共鳴

關鍵字：

交往澳洲表兄妹Podcast男友

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面