交往帥氣男友1個月　女和家人分享照片「媽一看卻突然崩潰」

▲女子分享男友照片給母親看，意外發現驚人真相。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子透過朋友結識一名帥氣男子，2人交往後雖然一切都很順利，但她心裡總有不安的感覺，直到某天把男友照片給媽媽看過後，媽媽突然崩潰大喊「不可以」，意外發現和男友是表兄妹。

女子芙洛(Flo)把自己的故事分享到當地Podcast節目Everybody Has a Secret中，主持人安娜貝爾(Annabelle Lee)和漢森(Louis Hanson)在節目中從她的來信得知，芙洛當初透過共同朋友結識了男友羅伯特(Robert)，2人很快就產生好感。

芙洛表示，男友是一個很紳士的人，外型帥氣、個性又好，再加上2人價值觀相近，所以很自然就開始交往，雖然一切都很順利，但她總覺得這段感情哪裡不太對勁，直到某天媽媽看到男友的照片後突然變得很激動。

芙洛表示，媽媽看到照片後突然激動大喊「不不不！你不可以和他交往」，起初她以為媽媽不喜歡男友外表，媽媽才告訴她其實2人是表兄妹，荒謬的情況把她嚇了一大跳。

芙洛表示，後來她把這件事情告訴男友，沒想到男友知道後竟然不介意，還認為2人可以再試看看，但她完全無法接受選擇分手，無奈表示，「直到現在，我還是搞不懂這一切是怎麼回事」。節目曝光後獲得網友討論，「天啊，這根本是電視劇的劇情」，還有網友指出，澳洲法律其實表兄妹結婚是合法的。