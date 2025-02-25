床單特別黃　她愣「男友是會掉色的生物」！網爆共鳴：還會變薄

▲男友睡覺的地方，床單會發黃。（圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些情侶穩定交往一段時間後，就會選擇同居，能夠天天膩在一起，也能省房租，有網友指出，跟男友同居後，睡在同張床上，久而久之發現，男友睡覺的位置居然黑黑的，儘管兩人都是一起洗過澡才上床睡覺，但男友睡過的地方特別髒又黑，話題引發共鳴。

女網友在Dcard發文，「男朋友睡的位子黑黑的？！」發現男友睡過的床位總是比她的更髒、更黑，甚至男友躺的那部分的床單還會變得比較薄，笑喊「感覺男朋友這種生物會掉色，在一起的時候怎麼沒有使用說明書」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，不少女網友紛紛點頭，「真的，我弟跟我老公都會掉色，不論電腦椅還是床單都會」、「我老公還把他那邊的床單睡到破掉，我整個傻眼，身上有刺是不是」、「男方常睡的那側都會黃黃的」、「老公的毛巾洗乾淨後一陣子就會發黃，枕頭布也是老公的比較暗沉+粗糙」。

有網友指出，「因為大部分男生的雄激素水平較高，導致油脂分泌比較旺盛，而油脂裡所含的『角鯊烯』，就是導致枕頭與床單變黃的元兇」、「男朋友這種生物真的會掉色，我平常上完班都是先洗澡才吃飯躺床或做其他事，但我的位子就是比女友的黑，可能因為男生比較會流汗吧」、

事實上，重症專科醫師黃軒曾解釋，有3大原因，男性不停分泌的荷爾蒙，尤其是睪固酮，會促進皮脂腺的擴大及油脂大量生產。另外，男性即使在睡眠時，皮膚依然在不停地分泌汗水，汗水中含有的酸性物質。此外，皮膚除了不斷生產油脂和汗液外，其實還混有一堆屑屑，像是頭皮屑、汗垢和口水，也加快男性接觸的任何衣物都容易變黃。