孕婦旅遊遇熱像儀　意外拍「未出生寶寶第一張合照」可愛畫面曝

▲女子旅行時，意外看到腹中寶寶。（圖／翻攝自TikTok／rae2be）

記者李振慧／綜合報導

英國一名孕婦到愛丁堡旅行時，意外被旅遊景點的熱像儀拍到，與腹中未出生孩子的第一張合照，可愛照片分享到網路後立即爆紅，獲得300多萬點閱。

來自英國諾森伯蘭(Northumberland)的19歲孕婦沃德(Rae Ward)在TikTok上分享，懷孕的她和丈夫去愛丁堡當地旅遊景點Camera Obscura and World of Illusions遊玩時，意外被館內的熱像儀相機拍到與孩子的第一張合照。

照片中可看到，熱像儀圖像顯示出沃德身上的發熱處，其中肚子的地方特別明顯，散發出黃光，顯示出裡面有一個寶寶。沃德表示，透過熱像儀看到寶寶讓她覺得太可愛了，「因為我是一個容易焦慮的媽媽，透過圖像看到寶寶，讓我一整天都非常開心」。

影片獲得許多網友留言，「天啊，我也想用這個看看肚子中的雙胞胎」、「我懷胎7個月的時候也去過，可是什麼都沒有看到，太羨慕你了」、「太棒了，我也想去」。

影片爆紅後，景點工作人員表示，熱像儀相機一直是館內很受歡迎的設施，很榮幸能幫助女遊客看到腹中寶寶，同時也透露，之前也有一名女遊客透過這個設施意外發現罹患乳癌初期。