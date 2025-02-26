男夢到中大獎　隔天發現「真的中360萬頭獎」嚇：連金額都一樣

▲男子作夢夢到自己中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子在睡夢中夢到自己中獎，隔天發現所買的Cash 5彩券真的中獎，而且贏得11萬美元（約台幣360萬元）的金額，也和他夢到的金額一樣，令他自己也覺得很不可思議。

居住在北卡州史丹利(Stanley)的男子霍本(Robert Hoban)，領獎時和樂透官員表示，他在網路上花費1美元（約台幣32元）買了一張Cash 5彩券，因為前一天晚上他夢到自己會中獎。

Robert Hoban of Stanley dreamt Sunday night of winning a $110,000 Cash 5 jackpot and that’s exactly what happened! “It’s strange because I even dreamt the exact amount that I won,” he said. He bought his lucky $1 Quick Pick ticket using Online Play. https://t.co/qpGqspiWgq pic.twitter.com/YBSmTG0zBl — NC Education Lottery (@nclottery) February 21, 2025

霍本表示，「老實說，我前一天晚上有夢到自己會中獎，而且很奇怪，夢中的金額就是11萬美元」，當他把這件事告訴家人時，全家都沒有人相信他，以為他在開玩笑，「這聽起來很瘋狂，但是是真的」。

樂透官員表示，霍本所購買的數字與當天開獎的5個數字完全符合，使得他贏得11萬美元頭獎，贏得該彩券頭獎的機率是962,598 分之一，扣稅後成功把78,925 美元（約台幣258萬元）帶回家。