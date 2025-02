男夢到中大獎　隔天發現「真的中360萬頭獎」嚇：連金額都一樣

▲男子作夢夢到自己中獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子在睡夢中夢到自己中獎,隔天發現所買的Cash 5彩券真的中獎,而且贏得11萬美元(約台幣360萬元)的金額,也和他夢到的金額一樣,令他自己也覺得很不可思議。

居住在北卡州史丹利(Stanley)的男子霍本(Robert Hoban),領獎時和樂透官員表示,他在網路上花費1美元(約台幣32元)買了一張Cash 5彩券,因為前一天晚上他夢到自己會中獎。

Robert Hoban of Stanley dreamt Sunday night of winning a $110,000 Cash 5 jackpot and that’s exactly what happened! “It’s strange because I even dreamt the exact amount that I won,” he said. He bought his lucky $1 Quick Pick ticket using Online Play. https://t.co/qpGqspiWgq pic.twitter.com/YBSmTG0zBl