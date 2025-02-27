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眼睛又紅又癢！擺脫過敏性結膜炎　中醫教如何舒緩+改善體質

▲▼過敏性結膜炎,中醫,舒緩。（圖／取自photoAC）

▲過敏性結膜炎是一種常見的眼部過敏問題。（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

春天到了氣候回暖，但不穩定又潮濕的天氣，卻讓過敏兒吃足苦頭，有家長反應小二的女兒是過敏體質，最近一直揉眼睛說眼睛癢，看眼科發現是眼部過敏問題，泰明堂中醫診所提到過敏性結膜炎是一種常見的眼部過敏問題，特別容易在季節變換或接觸過敏原時發作，導致眼睛不適，除了看眼科，也可以透過中醫調養改善症狀。

泰明堂鮑冠吟醫師表示，過敏性結膜炎是指眼睛結膜接觸過敏原後產生的炎症反應，根據類型可分為季節性、常年性、春季型角膜結膜炎等等，其中季節性與常年性最常見，儘管春季型較少見，但症狀更為嚴重，急性發作時，如果能避免過敏原，症狀通常會在4~24小時內緩解；但無法避免過敏原時，可能反覆發作，需要注意的是，過敏性結膜炎不會傳染，與病毒性或細菌性結膜炎不同。

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許多人以為眼睛乾澀、畏光只是用眼過度，卻沒發現可能是過敏性結膜炎的警訊！這類過敏反應不僅會導致眼睛紅腫、乾澀、分泌物增加，還可能伴隨眼部搔癢、眼皮腫脹、異物感、灼熱感，嚴重時甚至影響視力。尤其是乾眼症與過敏性結膜炎常相互影響，形成惡性循環，使症狀更加難受。此外，過敏性結膜炎患者往往同時出現鼻塞、打噴嚏、喉嚨癢、過敏性咳嗽等全身性過敏症狀，讓日常生活大受影響，因此，若發現眼睛不適，不僅要避免過敏原，適時尋求專業醫療建議，才能有效緩解症狀，避免反覆發作！

▲▼過敏性結膜炎,中醫,舒緩。（圖／泰明堂中醫診所提供）

▲泰明堂鮑冠吟醫師表示眼部過敏可以透過中醫調整體質。

泰明堂鮑冠吟醫師表示，中醫認為過敏性結膜炎多與外邪侵襲、營衛不足，以及體質虛弱有關，使患者容易受到外界環境的影響，屬於「本虛標實」之證，也就是體質虛弱是根本原因，而症狀則是外在表現，當風熱邪氣侵襲時，熱氣容易聚集於頭目，導致眼部發炎，使過敏性結膜炎反覆發作；若脾肺濕熱蘊積，體內濕熱無法排出，進一步壅塞於眼部，加上外界風邪影響，更容易誘發紅腫癢感；而肝血不足則會使血虛生風，導致眼睛乾澀、畏光，甚至加重眼部的不適感。

中醫治療不僅著重於緩解症狀，更強調調整體質，降低過敏反應的頻率。透過個人化的藥方調理，結合飲食與生活習慣調整，幫助身體恢復平衡，減少因換季或環境變化引起的不適。一般來說，過敏性結膜炎的症狀約1~2週可緩解，但體質調理通常需要 1個月以上，因此患者需有耐心配合治療，才能有效減少反覆發作，從根本改善過敏體質！

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過敏性結膜炎中醫舒緩

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