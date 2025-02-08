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以為只是喝太多水！工程師頻跑廁所影響工作　醫警告：恐是腎氣不足警訊！

▲▼頻尿,中醫,腎氣。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲30多歲的工程師張先生深受頻尿困擾。（示意圖，圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

寒流一波波，上廁所的頻率也變高了，但是晚上也頻尿就要小心了！泰昌堂中醫診所天母院接獲一案例，30多歲的工程師張先生，近期常感到困擾：「最近經常半夜起來上廁所，甚至白天也很頻尿 ，但卻總覺得尿不乾淨 ，工作時總是因為想上廁所中斷工作效率，覺得非常煩躁。」此外，他發現排尿時還伴隨餘尿感 ，小便的力度似乎不如以往，夜晚起床夜尿頻繁更是影響睡眠品質，中醫師提醒男性頻尿恐跟腎氣虧虛有關係，中壯年男性也要注意！

泰昌堂中醫診所天母院蔡育倫醫師指出，男性30歲以前通常小便都很有力，但是30～40歲之後，部分人會慢慢開始出現頻尿、餘尿感、夜尿等困擾，常見白天小便次數頻繁，尿急但是排尿量少，連帶晚上夜尿次數增加，同時還有尿流變弱、斷斷續續、排尿困難或時間延長，這些症狀不僅影響睡眠導致疲勞，更可能是泌尿或前列腺健康出狀況的警訊，千萬別輕忽！

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頻尿並非單一因素造成，而是身體綜合狀態的反映，有家族史或不良生活習慣，像是久坐、缺乏運動、攝取過多咖啡與酒精、壓力與焦慮都可能導致頻尿，攝護腺肥大經常被認為是造成頻尿的因素，然而從中醫的觀點，中壯年男性頻尿的主要因素其實是因為腎氣不足，中醫認為「腎」為先天之本，可以理解成人在出生時，在「腎氣銀行」的存款是固定的，經過一段時間，腎氣慢慢消耗，直到存款不足，開始就會出現一些症狀！

泰昌堂中醫診所天母院蔡育倫醫師指出，頻尿往往與腎氣不足有關，可分為腎氣虧虛型，表現為尿頻、夜尿多，並伴有疲倦、手腳冰冷；濕熱下注型，尿頻伴尿急、尿痛，甚至小腹脹滿；氣滯血瘀型，排尿不順，尿道有刺痛感；心腎不交型，夜尿頻多且伴隨失眠、心悸等症狀，這些狀況都能透過針灸調節經絡、促進血液循環與強化腎氣，改善膀胱控水功能，減少尿頻、緩解不適，如果不適就醫後未見改善，應到大醫院進一步檢查，找出病因，早期發現早期治療。

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