傳統智慧發光！花蓮社區自製改良型療愈艾草棒　按摩搥打超舒緩

▲慈懿道院管理委員會在花蓮市主權活動中心舉辦「社區有您參與真好活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈懿道院管理委員會29日上午在花蓮市主權活動中心舉辦「社區有您參與真好活動」。活動內容豐富，包括環境介紹、相見歡、互動課程「一心轉運開」、療癒艾草棒DIY及結緣素食便當發放等，吸引眾多社區民眾熱情參與。花蓮縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁等貴賓親自出席，展現對在地社區健康推廣與公益行動的高度重視。

活動現場，徐榛蔚表示，這次的艾草棒DIY課程不僅延續了花蓮縣政府過去在文健站、福氣站推廣的傳統智慧，更在設計上有所創新。縣長徐榛蔚指出，過去製作艾草棒時未使用布包覆，容易出現垂直和棒身分離的情況，這次特別改良，將艾草棒完整包覆並綁緊，不僅方便實用，也讓大家在夏日能用來按摩、搥打，達到舒緩效果。縣長鼓勵大家在家中也能利用曬乾的艾草自製艾草棒，將健康與幸福帶進每個家庭。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁現身一同製作改良型療癒艾草棒。

徐榛蔚強調，花蓮縣政府持續與各社區團體攜手，推動健康促進與關懷行動，讓更多社區朋友能共享公益成果、共創樂觀幸福的生活環境。現場並有慈懿團隊帶領的「一心轉運開」互動課程、點傳師致詞，以及素食便當結緣，氣氛溫馨熱絡。

本次活動由慈懿道院管理委員會主辦，主權活動中心協辦，特別感謝鄭玉青老師指導療癒艾草棒DIY，並由慈懿團隊全程協助，展現社區凝聚力與愛心。花蓮縣長徐榛蔚肯定慈懿道院與主權活動中心長期投入公益，期盼未來有更多社區夥伴共同參與，讓花蓮成為更健康、更溫暖的幸福城市。

