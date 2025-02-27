台南女力崛起　女化學槽車司機為自己贏得未來

▲台南市社會局於2024年度，以陪伴女性成為化學槽車駕駛的故事，獲得行政院性別平等處「性別平等故事獎」複評資格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實黃偉哲市長濟弱扶貧的理念，台南市積極辦理各項脫貧自立服務措施，輔導弱勢家戶突破自我，積極脫貧，社會局於2024年度，以陪伴女性成為化學槽車駕駛的故事，獲得行政院性別平等處「性別平等故事獎」複評資格，透過影片展現女性如何突破性別刻板印象，勇敢追求夢想並實現職業生涯轉變的歷程。

故事的主角是長期擔任家庭主婦的小倩(化名)，面臨生活困境並與社會逐漸脫節。然而，她並未被困境擊倒，而是選擇迎接挑戰，從2019年開始擔任台南市代賑工起，透過參與社會局的各項脫貧自立方案，決定發展第二專長，並成功進入化學槽車駕駛的職場；面對男性與女性員工比例高達120:3且充滿性別刻板印象的職場，小倩並沒有因此退縮，她將這些偏見化為激勵，努力突破性別界限，從家庭主婦成為成功的職場女性，開創屬於自己的人生道路，逐步克服經濟困境，重新發現了自我價值。

市長黃偉哲表示，肯定「性別平等故事獎」參賽者小倩勇敢實現夢想，鼓勵女性打破職業的性別刻板印象，努力展現自我，並進一步推動女性在各行各業中的全面發展。市府將繼續落實推動性別平等政策，以更多積極性的福利方案，協助低收入戶及中低收入戶家庭，實現脫貧自立的目標。這次的故事主角小倩，正是我們努力推動性別平等與脫貧自立方案的最佳代表，她的經歷不僅激勵了自己，也將啟發更多人，彰顯女性在多重角色中的蛻變與成長。

社會局局長郭乃文表示，在故事主角的轉型過程中，本府社會局辦理的脫貧自立方案扮演了重要的角色，以積極性的福利服務替代傳統的救濟方式，協助低收入戶及中低收入戶家庭累積人力資本，提升家庭自立能力。

本府社會局自105年起辦理各項脫貧自立方案，包含「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、「獎助學金暨專長培力補助方案」、「資產累積方案」、「臺南市政府社會局就業獎勵補助計畫」，及「職涯GPS—青年脫貧導航方案」等，藉以促進弱勢家戶提升技能、累積資產，協助其穩定就業與生活，達成脫貧自立之目標。倘有意願瞭解「脫貧自立方案」可電洽本局社會救助科06-2995686或至社會局網站「脫貧自立」(https://reurl.cc/M6lQlW)查詢相關訊息。