賀中華隊搶到WBC門票！　台南藍軍再度豪發數千份雞排與蘭花

▲賀中華隊搶到WBC門票！資深球迷台南市議會國民黨團發言人蔡育輝、市長黃偉哲等人，發放美食與蘭花給到場民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

賀中華隊搶到WBC門票！資深球迷台南市議會國民黨團發言人蔡育輝，繼中華隊奪得12強冠軍廣發2千多份雞排等美食，26日再攜手議員方一峰夫人李麗琴、尤榮智執行長尤淨寬、立委謝龍介及書記長林燕祝特助李佳蓉，世茂公司李佳家總經理，豪發數千份雞排、雞腿，市長黃偉哲也到場陪同發放，一起高呼2026WBC中華隊來了！

蔡育輝指出，回顧中華隊這次搶奪WBC資格賽過程猶如坐上超級雲霄飛車，第一場在大巨蛋對上西班牙，結果5：12，這樣的結果，讓有些球迷的玻璃心掉滿地，還有網友分析，這是37年來國際賽事中，中華隊第一次輸給西班牙，還失分超過十分，真是無敵大慘案，猶如2023年對巴拿馬的慘劇再現，也有網友說是從天堂掉到地獄，但藍軍就是對中華隊有信心。

蔡育輝表示，他昨天下午在中華隊再度對上西班牙比賽前就預告，中華隊搶到WBC世界棒球經典資格賽門票，會繼上次中華隊拿到12強冠軍，廣發雞排等2千多份美食，這次再接再厲，繼續廣發數千份雞排、肉包等美食，果然大家集氣力挺奏效，中華隊雖然在晉級正賽輸給西班牙、尼加拉瓜，但透過附加賽，2月25日，再度與西班牙對壘，中華隊在曾總教練團運籌帷幄，隊長陳傑憲領軍下，帶領年輕的4位投手和強打線，穩住了這場扣人心弦精采的比賽，終場以6：3擊敗西班牙，取得A組資格賽門票。

26日台南市議會民治議事廳廣場，又再度響起猶如嘉年華般的歡樂聲，鄉親們排隊依序來共享美食，蔡育輝說一個晚上就在支持者的支持下，準備了雞排300份、雞腿100份、豬排200份、雞蛋5000個、肉包200個、1公斤米50包，世茂生物科技公司也提供，2025蘭展入場卷30張和精典蘭花2盆，費心準備這些美食，就是要大聲的跟國人說，中華隊真的很棒，雖然這次進軍WBCQ歷經挫折，但在附加賽，全隊還是展現非常棒的抗壓力，謝謝市長黃偉哲也再度出席與民同樂的嚮宴，大家要高聲歡呼2026WBC，中華隊來了！