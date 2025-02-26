228連假　台南學甲秘境「老塘湖藝術村」歡迎一遊

▲台灣手指畫家匡乙展示「宋太祖趙匡胤」油畫創舊作品。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

今年228有3天連假，台南市學甲區秘境「老塘湖藝術村」，是由一位手指畫家匡乙，多年來以創舊藝術的方法開創，不但讓台灣文物得以保存與延續，也成為另類旅遊勝景，連續假期期間來此一遊，讓人不虛此行！

匡乙在連假前夕也宣布，2月28日連假3天期間，來台南學甲老塘湖藝術村遊玩，3人行入園，就送苗栗景點「傜洞古城農場」招待券1張150元門票。

台南市學甲往麻豆公路的豐和里有一處酷似廢墟、古城的秘境景點「老塘湖藝術村」，當地不是歷史古蹟所遺留下來，而是由台灣手指畫家匡乙集結了100多間的古早厝材料，所打造而成，並且命名「老塘湖藝術村」。

手指畫家匡乙，利用10多年的時間營造，以老厝拆下的舊建材打造的老塘湖藝術村,，呈現台灣古早生活、閩式建築和蒙古塞外風，相當特別，許多遊客想一探裡面的奧妙，遊客非常多。

走進「老塘湖藝術村」，讓人感受到藝術村裡的古色古香，以及四周都是復古老舊的宅院和斑駁房舍，宅院裡還有古井，很有特色。

老塘湖藝術村裡還有一大片池塘，池塘前還有一艘不用加油就可以行走的舊船在池畔上，響應環保以手方式可以載遊客上船到面祈福拜拜，旁邊還有興建中的「萬里長城」，登船遊湖感覺欣賞河畔美景，顯得很有浪漫氣氛。

學甲老塘湖藝術村裡面還有一間畫室，今年228連假在老塘湖藝術村，匡乙畫作館，展示匡乙手指油畫創舊作品，宋太祖趙匡胤，尺寸50號，非賣珍藏版。匡乙表示此畫作，是有故宮博物院珍藏的國寶級歷史水彩人物畫，匡乙臨摹是手指畫出的油畫，有其區別。其畫精華是手指畫出，有其高難度的細緻，都要到位，尤其是畫裏眼神的專注，畫時，都要停止呼吸好幾回。

用數十年時間來一手打造「老塘湖藝術村」，匡乙說，來到老塘湖的懷舊古城街坊江南湖畔、一磚一瓦刻劃著朝代的足印、彷如置身於時空之中來到人性最初的凡塵、受古裝的洗禮沐浴在車馬奔騰的江湖朝代裏、探討古典生活的漫遊。

來到老塘湖有「古早人ㄟ店」有台南名產「椪餅」及「銅錢餅」，是早年「婦女坐月子吃月內的最佳聖品」，台南市長黃偉哲還特別寄台南名產「椪餅」及麻油到日本給林志玲坐月子食用，許多遊客到此一遊都前來品嚐一番。

華煬娛樂舞蹈小精靈吳覲藜及抖音小妹妹吳亭雯也到「老塘湖藝術村」，表演「情霜」、「竹林雀影」、「孔雀舞」等，吸引許多遊客駐足圍觀。今年228連續假期，來台南市學甲區探訪秘境「老塘湖藝術村」，不但可以一窺村內另類古老文物景觀，還可以觀賞以手指當畫筆畫出的人物畫作，體驗另類的旅遊勝景，會有不虛此行的感受。