台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍　落成啟用

▲台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍，26日正式落成啟用，市長黃偉哲、消防局長李明峯等人剪綵啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍，26日正式落成啟用，市長黃偉哲、消防局長李明峯及民意代表及地方仕紳、里長、義消幹部共同出席剪綵儀式，見證這一重要時刻！

落成啟用典禮由安平國中劍獅鼓隊，以精彩的表演熱鬧揭開序幕，為廳舍落成增添喜慶氛圍。安平分隊新廳舍的啟用，象徵台南市消防救災能量的進一步提升，屆時能更有效地強化安平地區整體防救災能力，守護民眾生命及財產安全。

市長黃偉哲表示，新建安平分隊辦公廳舍工程總經費新台幣7300萬元，感謝在市議會的全力支持，自2021年度起分年編列預算，逐步辦理規劃與興建，於2023年3月動工，歷經3年餘之等待，終於完成這項重要建設。新廳舍位於湖濱水鳥公園旁，除結合周邊公園設施(涼亭、步道)地景及景觀綠地；為了提升環保效果，更在東側保留了珍貴的台灣苦楝樹，期讓自然與建築完美融合；安平分隊山形門廊外觀，勾勒出獨特的天際線，未來將成為當地極具特色的地標建築。

黃偉哲說，值得一提的是，本棟建物亦有榮獲「台南市政府第6屆公共工程優質獎建築工程類第二級佳作」獎項，在此感謝消防局工程同仁、設計監造單位及施工承商，在施工期間對於職業安全及工程品質確保，所有的努力與付出，值得鼓勵。

消防局李局長表示，第六救災救護大隊安平分隊原有廳舍興建於1977年，由於駐地空間狹小老舊、日益新增之救災器材裝備及車輛致使放置空間不足，加以鄰近安平老街，附近住戶及商家甚多，車流量大而影響車輛出勤動線，另覓地興建。新廳舍為地上3層鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積為1254.35m2(約380坪)，除規劃車庫容納消救車輛，確保緊急出勤迅速便利，新廳舍空間並配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間，可大幅提升基層同仁備勤生活環境。

安平分隊新廳舍的落成，除了讓公務運作更順暢，也讓市民有更舒適的洽公環境。未來市府將持續投入資源，強化基礎建設，提升市政服務品質，以確保市民的安全與福祉。