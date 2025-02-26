藝術新秀登台南新營波光節舞台　打造璀璨湖中花火

▲2025新營波光節將於本週迎來開展後的第一個連假，做為台南溪北地區的燈節新品牌，策展團隊將新營天鵝湖公園打造為新銳藝術家發揮想像力創作的舞台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025新營波光節做為台南溪北地區的燈節新品牌，策展團隊將新營天鵝湖公園打造為新銳藝術家發揮想像力創作的舞台，除了磅礡浪漫的水幕投影《AquaMira》以及吸睛可愛的「雞蛋糕」造型作品《IT’S A PEACE OF CAKE》，看似在湖中不斷綻放璀璨花火的作品《Sparks》更吸引民眾沿著九曲橋走進涼亭，一窺花火迸發、煙霧迷漫的瞬間。

文化局指出，今年策展主題「路徑之間」延伸出「時代文化—城市社會—生活體驗」三個子題，其中在「城市社會」主題下，《Sparks》是年輕藝術家張欣語、康景榕的作品，展現城市煙火的瞬間美學。以流動燈光打造的《Sparks》，靈感來自藝術家在東京街頭捕捉煙火餘光的驚喜與遺憾，以呼應台灣燈光藝術節稍縱即逝的美好瞬間。作品以金屬骨架、LED燈條等零件打造，探討短暫的光影如何影響人們對城市的記憶，並透過燈光流動及細微的電路聲，搭配定時啟動的煙霧裝置，讓民眾有著走進煙火當中的感受，從遠處觀看花火的湖中倒影，更具詩意！

文化局指出，藝術家張欣語1999年生於新竹，是互動、聲音、裝置創作者，曾獲2024全國美展綜合媒材類銀牌、2023第16屆義大利拉古納藝術獎決選、2022高雄獎入選、2021第24屆日本文化廳媒體藝術祭藝術類評審團獎等榮譽，裝置作品經常探討聲音的空間性、發聲機制及訊號的轉譯，注重聲音生成的方法，同時呼應生活中的經驗感受及議題，常用最單純的元素延展出豐富的可能性。

新營波光節展期從2月8日起至3月16日止，點燈時間為每日下午五點半至晚上十點，除燈節精彩作品外，也辦理專家導覽及藝術家座談（3月2日、9日），另與新營社大合作舉辦天鵝湖週末生態導覽解說（3月8日、15日），深入探訪天鵝湖日與夜的不同美感面貌，探索城市社會與生活體驗的藝術之旅。更多活動資訊歡迎至新營波光節臉書及IG粉絲專頁查詢。