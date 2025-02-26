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徒步環島到台南錢包被偷！美國男模網紅嘆：以為在台灣不可能發生

▲美國男模Jacob Pugmire表示他的護照、錢、信用卡、駕照都被偷了，我以為這種事情在台灣是不可能發生的。（圖／翻攝自Threads／jacob_pugmire）

▲美國男模Jacob Pugmire表示他的護照、錢、信用卡、駕照都被偷了，以為這種事情在台灣是不可能發生的。（圖／翻攝自Threads／jacob_pugmire）

記者林東良／台南報導

美國男模網紅Jacob Pugmire在台灣挑戰徒步環島，24日晚上走到台南時與女網友相見，並將放有3萬元現金、護照、信用卡的錢包放在女網友機車置物箱，結果騎車時發現機車遭人破壞坐墊、撬壞置物箱財物被竊走；市警四分局指出，已受理報案，呼籲車輛要停放在明亮且有監視器的停車場，貴重物品要隨身攜帶以免歹徒覬覦。

▲有網友在網路社群PO出影片，1部停在台南市安平區林默娘公園處的機車，遭人破壞坐墊、撬壞置物箱，竊走網友友人置放的重要物品。（圖／翻攝自Threads／ry._.1112）

▲這輛停在台南市安平區林默娘公園處的機車遭人破壞坐墊、撬壞置物箱，竊走重要物品。（圖／翻攝自Threads／ry._.1112）

網友指出，她的機車停在安平區林默娘公園處，24日晚上7時20分許至12時之間，要牽車時發現坐墊後方被不明物品割破數處，機車置物箱被破壞，外籍友人（Jacob Pugmire）放在置物箱內的物品被竊。

▲有網友在網路社群PO出影片，1部停在台南市安平區林默娘公園處的機車，遭人破壞坐墊、撬壞置物箱，竊走網友友人置放的重要物品。（圖／翻攝自Threads／ry._.1112）▲有網友在網路社群PO出影片，1部停在台南市安平區林默娘公園處的機車，遭人破壞坐墊、撬壞置物箱，竊走網友友人置放的重要物品。（圖／翻攝自Threads／ry._.1112）

女網友表示：「剛開始以為是什麼動物抓壞我的坐墊，結果是朋友把重要東西放在我的車箱，我的車被小偷撬開來…，警察陪我們找到現在還是找不到，這個故事告訴我們車子不要停在暗暗沒有人的地方，重要的東西不要放車廂…，這個世界很多善良的人，但是不要覺得這個世界沒有壞人。」此PO文也引起網友熱議，紛紛分享自己機車置物箱被破壞遭竊的經歷。

▲美國男模Jacob Pugmire表示他的護照、錢、信用卡、駕照都被偷了，我以為這種事情在台灣是不可能發生的。（圖／翻攝自Threads／jacob_pugmire）

據了解，係美國男模網紅Jacob Pugmire在台灣挑戰徒步環島，走到台南時有女網友約他見面，他將內有3萬元現金、護照、信用卡、駕照的錢包放在對方機車置物箱中，要離開時才發現機車坐墊已遭撬壞，放置物箱的錢包遭竊，Jacob Pugmire也PO出影片表示，他以為這種事情在台灣是不可能發生的，失去錢、護照、信用卡等要重辦很麻煩，他不喜歡發生此事也感到沮喪，他也自我打氣說，他沒有嚴重受傷，對他而言是很好的教訓，坦然接受能讓他強大。

▲▼台南市警四分局育平所長吳尚謙 。（圖／記者林東良攝）

台南市警四分局育平所長吳尚謙指出，在接獲民眾報案稱與來台徒步環島的外籍友人見面時，友人把隨身攜帶的物品暫放機車置物箱內，返回取車時發現財物遭竊，警方呼籲民眾機車鑰匙要記得拔，車輛要停放在明亮且有監視器的停車場，貴重物品要隨身攜帶，以免遭歹徒覬覦。

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