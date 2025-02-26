幕後／中共兩會前秀肌肉！在台海突射擊訓練　換取國際叫價空間　

▲中國海軍殲11。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍26日上午無預警在距我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。對此，一位國安高層受訪時表示，有幾個重要特徵，不僅在越南、菲律賓海、澳洲到台灣周邊，都以一樣的模式宣告射擊訓練；另外，中共兩會前，一定會在國際上展現實力，同時國際上中東、烏俄局勢下，要換取一些在政治跟國際上的叫價空間。

國安高層受訪表示，這次所謂的「射擊訓練」，是無預警型，是透過中國某軍艦海事頻道廣播，劃設區間，進行射擊訓練；他說，這是違反基本國際慣例的，沒有人這樣玩的。

國安高層指出，劃設的區域中，有民航跟海上船隻，尤其又是在公海上，這違反國際慣例，沒有通知國際民航組織等單位，讓所有運用這個區域各方都有風險。

國安高層表示，這是公然對現狀高度挑釁，但這件事更值得注意的是，不單在所謂屏東跟高雄，外海40裡區域，幾天前就在紐西蘭跟澳洲中間，同樣是軍艦透過海事頻道，劃設區間，給出四個座標進行射擊訓練，所以也引起澳洲跟紐西蘭的抗議，至少有5條國際航線，各種船或漁船的來往區域，都沒有通知大家，國際上這麼多年來，確實少有這些情形。

另外，國安高層也提到，在過去中共兩會前，一定會在國際上做一些展現自己的實力行為，對各方來說都是單方面威脅，過去都會在兩會前做這些事情。

該人士說，同時也要聚焦烏俄情勢，在一些國際情勢變動下，試圖在區域間投入單方面，不論武力或其他力量試圖影響地緣安定，透過展現硬實力，去換取一些在政治上或國際政治上叫價空間。