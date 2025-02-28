中共官媒曾嗆「登台不留活口」　曹興誠：不罷藍委228會每天上演

▲聯電創辦人曹興誠表示，若不出來罷免立法院內的中共地下黨員，未來228會天天上演。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

聯電創辦人曹興誠今（28日）在社群平台指出，中共環球日報前總編輯胡錫進曾說「解放軍登台將不留活口」，讓曹興誠認為，若現下不出來罷免立法院內的中共地下黨員，未來228會天天上演。

曹興誠在臉書發文提到，中共環球日報前總編輯胡錫進曾說：「解放軍登陸台灣後，將殺光台獨，不留活口」。對比78年前的228事件，曹興誠說明，其實也是外來者與本地人的衝突，是有槍者對徒手百姓的屠殺。

至於，誰會是胡錫進所說的台獨人士呢？曹興誠指出，「中共說你是，你就是」，所以，他認為，若不出來罷免立院內的中共地下黨員，未來解放軍成功登陸台灣，228會天天上演。

曹興誠說明，立院內的中共地下黨員，那些藍白立委，拚命地在削減國防、民防、消防預算，就是替解放軍消除阻力，以便共軍早日登台。

「大砍國防預算以後，立院裡的中共地下黨員，說要發給大家每個人一萬塊，這一萬塊是預先發給大家的喪葬費，中共是很仁慈的，殺你之前，你的後事，他都替你考慮了。」

此外，曹興誠強調，認爲大罷免是「鬧事」的人，事實上，不懂228，也沒有資格紀念228；認為大罷免不會成功，所以不參加大罷免的人，則是精緻的利己主義者，精算成敗，不問是非。

曹興誠感慨，這種精算師，最容易被中共收買，因為中共更會精算，更懂精算師的心理。為此，曹興誠再次呼籲，紀念228，就要拒絕中共地下黨員發給大家的喪葬費，要把他們踢出國會，要出來參加大罷免。